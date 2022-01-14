У Чугуєві Харківської області затримали нетверезого 40-річного чоловіка, який 13 січня погрожував підірвати будівлю місцевої поліції та лікарню.

Про імовірний вибух у будівлі Чугуївського управління поліції чоловік повідомив о 18.53.

О 19.17 зателефонував до поліції знову та пригрозив, що кине гранату в приміщення травматології Чугуївської центральної районної лікарні.

Під час обстеження приміщень управління поліції, травматологічного відділення лікарні та прилеглих до них територій жодних вибухових речовин фахівці не виявили.

Згодом поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його. У його помешканні вибухонебезпечних предметів не було також.

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності чоловікові загрожує до восьми років тюрми.

У Харківській області чоловік погрожував підірвати будівлю поліції та лікарні / 3 фотографии

Зловмиснику вже повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, всі обставини події з’ясовуються.

Нагадаємо, що масові повідомлення про замінування в Україні почалися 8 січня.

Спершу вибухівку спецслужби шукали у всіх ТРЦ Києва, 10 січня – в 11 ТЦ Харкова, а 11 січня – у всіх столичних школах.

12 січня повідомили про замінування всіх шкіл Черкас, а також навчальних закладів у Дніпрі та Львові. В Одесі шукали вибухівку в торговельних центрах, а в Києві – на станціях метро Театральна та Вокзальна, а також в аеропортах Жуляни та Бориспіль.

13 січня в Черкасах знову повідомили про замінування кількох шкіл та всіх ТРЦ.