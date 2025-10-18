Вночі пролунала низка вибухів у Запоріжжі – росіяни завдали щонайменше три удари по місту.

Про це заявив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі вночі 18 жовтня: що відомо

За інформацією Івана Федорова, внаслідок вибухів сталося кілька пожеж, згоріла автівка. Через ворожий удар понівечений один із навчальних закладів та пошкоджене дорожнє полотно.

На щастя, люди не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 333-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

