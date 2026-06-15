Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Сумах: серед постраждалих – дитина
Атака на Суми сьогодні, 15 червня, призвела до поранення трьох людей, серед яких 11-річна дівчинка. Російські безпілотники завдали удару по багатоповерхівці в Ковпаківському районі та цивільному об’єкту в центрі міста, пошкодивши житлову й нежитлову інфраструктуру.
Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко та очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Атака на Суми: що відомо
Сергій Кривошеєнко наголосив, що атака на Суми призвела до влучання ворожого БпЛА типу Молнія в багатоповерхівку в Ковпаківському районі.
– Постраждало троє людей. Поранення дістали 11-річна дівчинка та дві жінки: 65 та 38 років. Усі госпіталізовані. Їхній стан задовільний, – йдеться у повідомленні.
Ще одного удару ворог завдав по будівлі комунальної установи у центрі міста.
На місцях влучань фіксують пошкоджені вікна та балконні рами.
Водночас Олег Григоров додав, що дрон, який здійснив атаку на Суми в центрі міста, пошкодив нежитлову будівлю.
За попередньою інформацією, за цією адресою постраждалих немає.
Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну російські окупанти застосували 70 ракет та 611 дронів.
Вибухи у Києві 15 червня пролунали у щонайменше дев’яти районах столиці.
Також росіяни масовано атакували Дніпропетровську область. Майже 30 разів ворог бив безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами.
У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло п’ятеро рятувальників ДСНС.
Фото: Сергій Кривошеєнко