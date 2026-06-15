Атака на Суми сьогодні, 15 червня, призвела до поранення трьох людей, серед яких 11-річна дівчинка. Російські безпілотники завдали удару по багатоповерхівці в Ковпаківському районі та цивільному об’єкту в центрі міста, пошкодивши житлову й нежитлову інфраструктуру.

Про це повідомили начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко та очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Суми: що відомо

Сергій Кривошеєнко наголосив, що атака на Суми призвела до влучання ворожого БпЛА типу Молнія в багатоповерхівку в Ковпаківському районі.

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– Постраждало троє людей. Поранення дістали 11-річна дівчинка та дві жінки: 65 та 38 років. Усі госпіталізовані. Їхній стан задовільний, – йдеться у повідомленні.

Ще одного удару ворог завдав по будівлі комунальної установи у центрі міста.

На місцях влучань фіксують пошкоджені вікна та балконні рами.

Водночас Олег Григоров додав, що дрон, який здійснив атаку на Суми в центрі міста, пошкодив нежитлову будівлю.

За попередньою інформацією, за цією адресою постраждалих немає.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Україну російські окупанти застосували 70 ракет та 611 дронів.

Вибухи у Києві 15 червня пролунали у щонайменше дев’яти районах столиці.

Також росіяни масовано атакували Дніпропетровську область. Майже 30 разів ворог бив безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами.

У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло п’ятеро рятувальників ДСНС.

Фото: Сергій Кривошеєнко

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