Destruction AllStars та Little Nightmares: у що пограти в лютому 2021

Разом з новим поколінням ігрових консолей прийшов і період “затишшя”, під час якого виходить невелика кількість відеоігор або ремастерів старих проектів.

Розробникам ще потрібен час, щоб ознайомитися з новим “залізом” і розробкою проектів для нього, тому невелика кількість новинок не повинна дивувати нікого, хто знайомий з відеоіграми.

Хоча ми і не приділяємо великої уваги перевипускам старих проектів, цього місяця все ж вийде кілька цікавих ремастерів:

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo Switch);

Nioh Remastered – The Complete Edition (PlayStation 5);

Nioh 2 Remastered – The Complete Edition (PlayStation 5);

Ghosts ‘n Goblins: Resurrection (Nintendo Switch).

А тепер Факти ICTV пропонують зосередиться на топ-3 нових відеоігор, які вийдуть у лютому 2020 року.

Destruction AllStars

Проект, який мав стати одним із перших у стартовій лінійці PlayStation 5, перенесли на лютий, щоб повністю відполірувати.

Ця гра – змагальні перегони на руйнування авто, але з незвичайним поворотом. Після знищення авто гонщики залишатимуться на арені і також братимуть участь в битві.

Зірки битви ще ті “акробати”. Їм не в новинку перестрибувати авто суперників або чіплятися за них, бігати по стінах, долати невеликі перешкоди тощо.

Звичайно, можна буде знаходити й інші авто, які періодично з’являтимуться на арені, щоб знову спробувати удачу в знищенні суперників.

Головною фішкою ігрового “божевілля” стануть 16 зірок, у кожного з яких буде своє унікальне авто і здатність.

Наприклад, один із персонажів може робити своє авто невидимим, тоді як інший залишає за собою вогненний слід, який завдає значної шкоди суперникам.

У грі буде кілька ігрових режимів, розрахованих як на гру в мережі, так і на можливість битися з комп’ютерними опонентами.

В одному режимі доведеться контролювати точки, паралельно знищуючи опонентів, тоді як інший запропонує гру на арені, що постійно руйнується, де останній вцілілий гонщик оголошується переможцем.

Розробники обіцяють підтримувати Destruction AllStars тривалий час тому можна очікувати, що кількість зірок і режимів для гри постійно поповнюватиметься.

А найприємнішим бонусом є те, що власники підписки PlayStation Plus зможуть зіграти в проект безкоштовно. Тому на виході варто очікувати, що сервери будуть заповнені гравцями, які готові влаштувати хаос на арені.

Дата виходу: 2 лютого

Платформи: PlayStation 5

Little Nightmares 2

Продовження невеликого, але атмосферного пазл-платформера Little Nightmares нарешті добереться до рук гравців.

Однією з головних змін стане те, що у грі буде кілька персонажів. Головним героєм виступить персонаж на ім’я Моно, тоді як Шість, відому гравцям по першій частині, контролюватиме штучний інтелект.

В основі геймплея, як і раніше, залишиться розгадування незвичайних загадок. Можна очікувати, що вони стануть тільки цікавішими завдяки появі другого персонажа. Крім того, у головного героя з’явилася можливість підбирати невеликі предмети і використовувати як зброю.

Події Little Nightmares 2 відбуватимуться через якийсь час, після того, як Шість втекла з корабля під назвою Паща. Вона потрапила в Бліде місто, яке їй і доведеться досліджувати разом з Моно.

Незважаючи на те, що локації в грі повинні стати набагато різноманітнішими, похмура атмосфера, присутня в першій частині, нікуди не дінеться.

У гравців буде можливість краще вивчити світ гри і зрозуміти, як його мешканці дійшли такого способу життя.

Можна також припустити, що друга частина буде хоча б трохи більшою за свого попередника, оскільки розробники не анонсували додаткових епізодів, як це було в Little Nightmares.

Але однаково, не варто сподіватися на те, що Little Nightmares 2 зможе розтягнутися до 15-20 годин гри.

Дата виходу: 11 лютого

Платформи: PlayStation 4, PlayStation 5 (пізніше в 2021 році) Xbox One, Xbox Series X/S (пізніше в 2021 році), Nintendo Switch, ПК

Persona 5 Strikers

Незвичайне продовження Persona 5 з підзаголовком Strikers має нарешті дістатися до європейського ринку, після року ексклюзивності в Японії.

Події розгортатимуться через чотири місяці після завершення оригінальної гри. Джокер і Моргана повернуться в Токіо, щоб провести літні канікули з іншими Примарними злодіями, які крадуть серця.

Однак під час підготовки до походу вони знову опиняються втягнутими в надприродне життя Токіо і повертаються до того, щоб одягнутися в шати Примарних злодіїв.

Найбільше зміниться геймплей. В його основу ляжуть ігри на кшталт Dynasty Warriors, в яких один герой здатний знищити тисячі супротивників.

Але також нікуди не подінуться й деякі фішки серії Persona. Наприклад, під час битви можна буде зупинити час, щоб використовувати вміння персонажа.

Також у кожне підземелля можна буде брати до чотирьох персонажів, кожен з яких має свої унікальні вміння.

Звичайно ж, Джокер, як і раніше, може використовувати в битві кількох Персон, тоді як у інших героїв вона всього одна, що створює цікаву динаміку в складанні загону для дослідження підземель.

Нікуди не подінеться і повсякденне життя, яке давно стало основою серії. Однак замість простої взаємодії з персонажами гри доведеться виконувати для них завдання, що сприятиме збільшенню характеристик та отриманню інших бонусів.

Якщо вірити відгуками японських гравців, то Persona 5 Strikers не розчарує фанатів серії, навіть з новими барвами у вигляді динамічних битв.

Дата виходу: 23 лютого

Платформи: PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК

Фото: PlayStation, Atlus, Bandai Namco

Відео: PlayStation, BANDAI NAMCO Entertainment Europe