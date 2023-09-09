Без Путіна та Сі Цзіньпіна: в Індії стартував дводенний саміт лідерів G20

У суботу, 9 вересня, в Нью-Делі – столиці Індії – офіційно стартував дводенний саміт Великої двадцятки (G20).

Як повідомляє американський телеканал CNN, цього року захід проходить без присутності російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Пекін не пояснив причин його несподіваної відсутності. Як зазначають журналісти, такий крок “багато хто розглядає як зневажливе ставлення до Індії”.

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А Путін, ймовірно, побоюється ордеру на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом у справі про депортацію українських дітей. Диктатора можуть заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут МКС. І хоча Індія цей статут не ратифікувала, Путін все одно вирішив не ризикувати і відправив замість себе главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

До Нью-Делі вже прибули президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц (попри нещодавню травму), прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та інші політики.

За даними співрозмовників CNN у Білому домі, користуючись відсутністю Китаю та РФ, Байден розраховує переконати найбільші економіки світу згуртуватися довкола України під час саміту. Крім того, він виступатиме на підтримку американських інвестицій у країни, що розвиваються.

Американський лідер хоче використати зустріч, щоб представити Сполучені Штати як надійну противагу економічній експансії Китаю. Він може оголосити про плани щодо нового судноплавного торгового коридору із країнами-партнерами в Європі, на Близькому Сході та в Азії. Такий коридор потенційно може змінити світову торгівлю та кинути безпосередній виклик домінуванню Китаю в регіоні.

Україна цього року не була запрошена на зустріч Великої двадцятки. В МЗС Індії пояснили це тим, що G20 – це “не Радбез ООН”, і Група двадцяти виступає за зростання і розвиток, а не за врегулювання конфліктів.

Що обговорюватимуть на саміті

Під час саміту G20 обговорюватимуть повномасштабну війну РФ проти України, зміни клімату, економічні питання, проблеми енергетики, постачання продовольства, а також досягнення цілей розвитку ООН. Зустріч лідерів триватиме 9-10 вересня.

Цікавим моментом є те, що Індія вперше на офіційному рівні виступає під історичною назвою Бхарат. Уряд країни розглядає заміну офіційної назви, оскільки нинішня (Індія) “пов’язана з колоніальним минулим”.

Як пояснює CNN, для прем’єра Індії Нарендри Моді самміт G20 відкриває нові можливості проявити себе на світовій арені.

Розширення G20

Під час саміту було підтверджено, що Африканський союз офіційно приймають у постійні члени Великої двадцятки. Про це оголосив прем’єр Індії Нарендра Моді, відкриваючи зустріч.

– За погодженням з усіма вами, я хотів би запросити голову Африканського союзу (Азалі Ассумані, – Ред.) зайняти своє місце в якості постійного члена G20, – оголосив Моді.

Honoured to welcome the African Union as a permanent member of the G20 Family. This will strengthen the G20 and also strengthen the voice of the Global South. pic.twitter.com/fQQvNEA17o — Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023

Досі єдиним блоком у Великій двадцятці був Європейський Союз.

Водночас Африканський союз мав статус “запрошеної міжнародної організації”. Сукупний ВВП його членів становить 3 трлн доларів, населення – близько 1,4 млрд людей.

До сьогодні до складу Великої двадцятки входили 19 держав (Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія) та Євросоюз. На ці країни припадало близько 85% світового ВВП, понад 75% світової торгівлі та близько двох третин населення планети.

Суперечності щодо декларації саміту

За даними CNN, між членами G20 виникли розбіжності щодо формулювань підсумкової декларації саміту в Індії. Дискусійним виявився пункт, який стосується повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Країна-агресор РФ та Китай як члени G20 беруть участь в узгодженні консенсусної заяви й очікувано блокують більш жорсткі формулювання.

За даними ЗМІ, вдалося знайти компромісний варіант формулювання з приводу війни в Україні, але ще невідомо, чи підпишуть зрештою світові лідери декларацію. Очікується, що переговори триватимуть під час саміту.

Some glimpses from the G20 Summit this morning. pic.twitter.com/hyk1e7sRZ5 — PMO India (@PMOIndia) September 9, 2023

Також малоймовірно, що лідери погодяться на будь-які нові важливі кроки в боротьбі зі змінами клімату.

Протягом тривалого часу саміти G20 не завершувалися без спільної декларації.

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