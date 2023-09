Без Путіна та Сі Цзіньпіна: в Індії стартував дводенний саміт лідерів G20

У суботу, 9 вересня, в Нью-Делі – столиці Індії – офіційно стартував дводенний саміт Великої двадцятки (G20).

Як повідомляє американський телеканал CNN, цього року захід проходить без присутності російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Пекін не пояснив причин його несподіваної відсутності. Як зазначають журналісти, такий крок “багато хто розглядає як зневажливе ставлення до Індії”.

А Путін, ймовірно, побоюється ордеру на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом у справі про депортацію українських дітей. Диктатора можуть заарештувати на території країн, які ратифікували Римський статут МКС. І хоча Індія цей статут не ратифікувала, Путін все одно вирішив не ризикувати і відправив замість себе главу МЗС РФ Сергія Лаврова.

До Нью-Делі вже прибули президент США Джо Байден, канцлер Німеччини Олаф Шольц (попри нещодавню травму), прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні та інші політики.

PM @narendramodi receiving US President Joe Biden ( @POTUS ) at Bharat Mandapam, the venue of #G20 Summit in New Delhi #G20India #G20India2023 #G20Summit @g20org pic.twitter.com/nseaoplxM1

За даними співрозмовників CNN у Білому домі, користуючись відсутністю Китаю та РФ, Байден розраховує переконати найбільші економіки світу згуртуватися довкола України під час саміту. Крім того, він виступатиме на підтримку американських інвестицій у країни, що розвиваються.

Американський лідер хоче використати зустріч, щоб представити Сполучені Штати як надійну противагу економічній експансії Китаю. Він може оголосити про плани щодо нового судноплавного торгового коридору із країнами-партнерами в Європі, на Близькому Сході та в Азії. Такий коридор потенційно може змінити світову торгівлю та кинути безпосередній виклик домінуванню Китаю в регіоні.

Україна цього року не була запрошена на зустріч Великої двадцятки. В МЗС Індії пояснили це тим, що G20 – це “не Радбез ООН”, і Група двадцяти виступає за зростання і розвиток, а не за врегулювання конфліктів.

Що обговорюватимуть на саміті

Під час саміту G20 обговорюватимуть повномасштабну війну РФ проти України, зміни клімату, економічні питання, проблеми енергетики, постачання продовольства, а також досягнення цілей розвитку ООН. Зустріч лідерів триватиме 9-10 вересня.

Цікавим моментом є те, що Індія вперше на офіційному рівні виступає під історичною назвою Бхарат. Уряд країни розглядає заміну офіційної назви, оскільки нинішня (Індія) “пов’язана з колоніальним минулим”.

Як пояснює CNN, для прем’єра Індії Нарендри Моді самміт G20 відкриває нові можливості проявити себе на світовій арені.

Розширення G20

Під час саміту було підтверджено, що Африканський союз офіційно приймають у постійні члени Великої двадцятки. Про це оголосив прем’єр Індії Нарендра Моді, відкриваючи зустріч.

Honoured to welcome the African Union as a permanent member of the G20 Family. This will strengthen the G20 and also strengthen the voice of the Global South. pic.twitter.com/fQQvNEA17o

— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2023