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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Бойовики ХАМАСу заявили, що “цінують позицію Путіна” щодо війни в Ізраїлі

володимир путін
Фото: Getty Images

Бойовики палестинського терористичного угруповання ХАМАС привітали позицію диктатора РФ Володимира Путіна щодо війни в Ізраїлі.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на заяву терористів.

Так, у середу, 13 жовтня диктатор закликав Ізраїль і ХАМАС “мінімізувати чи звести до нуля” жертви серед цивільного населення. З аналогічним закликом “до спокою” 13 жовтня виступило російське МЗС.

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На додаток до коментарів Кремля 13 жовтня посол РФ в ООН Василь Небензя розповсюдив резолюцію із закликом “до негайного припинення вогню”. Водночас у цьому “документі” жодним чином не згадувалися ХАМАС і жорстокий напад бойовиків на Ізраїль.

Зранку в суботу, 14 жовтня, угрупування ХАМАС, яке керує сектором Гази, привітало “невтомні зусилля Росії, спрямовані на припинення агресії Ізраїлю”.

У заяві терористів йдеться, що ХАМАС цінує позицію Путіна “щодо тривалої сіоністської агресії проти нашого народу”, а також “його неприйняття блокади Гази, припинення поставок гуманітарної допомоги та нападів на цивільне населення”.

CNN звертає увагу, що коментарі Кремля щодо війни в Ізраїлі з’явилися в той час, коли РФ продовжує безжальну війну проти України та перебуває під слідством Міжнародного кримінального суду (МКС) за злочини проти людяності. Ця справа, серед іншого, містить звинувачення в атаках на цивільне населення.

Варто зазначити, що лунали заяви про причетність Росії до нового витка палестинсько-ізраїльської війни. Про це, зокрема, заявляли президент України Володимир Зеленський та керівник української воєнної розвідки Кирило Буданов.

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Війна в Ізраїлі: що відомо

Зранку 7 жовтня терористи руху ХАМАС розпочали напад на Ізраїль. Вони завдали масованого ракетного удару по мирних населених пунктах та прорвалися на ізраїльську територію з сектору Гази.

Ізраїль офіційно оголосив про стан війни, звільнив захоплені бойовиками населені пункти та почав у відповідь завдавати ударів по об’єктах ХАМАС у Газі.

Внаслідок атаки терористів загинуло понад 1,3 тис. людей, більшість із яких мирні жителі. Серед загиблих є українці. Понад 3,3 тис. зазнали поранень.

Ізраїльське Міноборони віддало наказ про повну блокаду Гази. Йдеться про блокування доступу до електропостачання, палива та продовольства. Блокада триватиме, доки ХАМАС не поверне всіх захоплених заручників.

Джерело: CNN, Axios
Бойовик, Війна в Ізраїлі, Кремль, Російська агресія, тероризм
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Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу

Ізраїльська армія налаштована рішуче знищити “гніздо терору” терористичної організації ХАМАС. ЦАХАЛ атакував майже пів тисячі об’єктів у секторі Гази, зокрема і будинок одного з командирів бойовиків.

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