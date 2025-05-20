В Угорщині заявили про виявлення ще двох “українських шпигунів”

В Угорщині заявили, що їхні служби національної безпеки нібито викрили ще двох “українських шпигунів”.

Про це повідомив державний секретар з питань публічної дипломатії та зв’язків з громадськістю Угорщини Золтан Ковач.

В Угорщині знайшли ще двох “українських шпигунів”

За словами Ковача, вони намагалися налагодити зв’язки з політиками з опозиції та шукали військову та енергетичну розвідувальну інформацію.

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— Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, налагодив зв’язки з опозиційними діячами; Іштван Голло перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство, — написав він в соцмережі Х.

Він заявив, що Роланд Цебер влаштовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо конфлікту в Україні. Зростання його впливу призвело до заборони на в’їзд у 2024 році.

Щодо Іштвана Голло, то Ковач вказує його як громадянина України. За словами держсекретаря, Голло шукав військову та енергетичну розвідувальну інформацію, пов’язану з воєнними вимогами України.

Він також додав, що лідера фракції Фідес у парламенті Мате Кочіш сказав, що їхня діяльність відповідає класичній операції впливу, “спрямованій на дискредитацію Угорщини” на міжнародному рівні та нібито тиск на уряд з метою зміни вектору політики щодо України.

Що передувало

9 травня СБУ повідомила про викриття діяльності шпигунської мережі воєнної розвідки Угорщини в Україні.

Правоохоронцями було викрито двох колишніх українських військових, які шпигували для Будапешта на шкоду Україні. Їхнім куратором був кадровий співробітник угорської воєнної розвідки.

Того ж дня Угорщина заявила про висилання двох українських дипломатів за нібито “шпигунство”. У відповідь Україна вирішила вислати з країни двох угорських дипломатів.

Пізніше угорська сторона відтермінувала заплановані на 12 травня переговори з Україною щодо нацменшин. Пізніше заступник глави МЗС країни Левенте Мадяр заявив, що причиною стало затримання СБУ агентів угорської військової розвідки на Закарпатті.

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