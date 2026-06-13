Чергові погрози з боку Росії застосувати найближчим часом проти України балістичну ракету середньої дальності Орєшнік можуть бути так званою демонстрацією сили після серії іміджевих поразок.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на попередження Повітряних сил ЗСУ та оцінку останніх дій Кремля.

ISW про погрози Орєшніком

В ISW наголошують, що можливий запуск Орєшніка варто розглядати не лише як військову дію, а і як елемент демонстративної кампанії Кремля.

Зараз дивляться

Аналітики зазначають, що останнім часом Росія зазнала серії іміджевих втрат через українські удари по військових об’єктах, логістиці та інфраструктурі на території РФ, а також через проблеми із захистом власного повітряного простору від безпілотників.

На думку експертів, на цьому тлі Москва посилює кампанію далекобійних ударів по Україні та може використати новий запуск Орєшніка як спробу показати військову спроможність після державних заходів до Дня Росії.

Під час виступів 12 червня російський диктатор Володимир Путін також акцентував увагу на розвитку FPV-дронів, засобів радіоелектронної боротьби та військових технологій.

Водночас, як звернули увагу в ISW, сам Путін визнав, що російські війська просуваються на фронті не такими темпами, як очікувалося.

В Інституті вивчення війни вважають, що потенційний запуск Орєшніка може бути частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля.

На думку аналітиків, таким чином РФ прагне продемонструвати рішучість і створити ефект військової переваги після українських ударів по російській території та на тлі внутрішніх сигналів про складнощі на фронті.

Напередодні Повітряні сили ЗСУ попередили про високу ймовірність застосування Росією балістичної ракети середньої дальності Орєшнік із полігону Капустін Яр протягом найближчої доби та закликали українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Це не перша загроза використання такої зброї проти України.

Так, у ніч проти 9 січня 2026 року Росія вдарила Орєшніком по Львівщині. Ракета рухалася зі швидкістю до 13 тис. км/год.

Згодом, 24 травня 2026 року, Росія також застосувала Орєшнік під час масованої атаки по Україні. Тоді удару зазнала Біла Церква на Київщині.

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