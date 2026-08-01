У Люблінському воєводстві Польщі завершили повторні пошукові роботи на місці падіння російської крилатої ракети Х-101. Правоохоронці виявили та вилучили ще один фрагмент боєприпасу, який стане доказом у кримінальному розслідуванні.

Про це повідомляє RMF24.

Що знайшли під час повторних пошуків

Окружна прокуратура Любліна в суботу відновила роботи поблизу села Тарнава-Колонія, де напередодні впала російська ракета.

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Як пояснив речник прокуратури Марчин Козак, під час первинного обстеження місцевості за допомогою георадара та металошукачів слідчі вилучили ключові докази. Однак після лабораторного аналізу стало зрозуміло, що має бути ще один елемент ракети.

Через складні умови місцевості та припущення, що уламок міг опинитися на значній глибині, до пошуків залучили спеціальне обладнання для глибокого сканування.

Згодом прокуратура повідомила, що фрагмент вдалося знайти. Його долучать до матеріалів розслідування.

У відомстві також наголосили, що знайдений уламок не становив загрози для місцевих жителів.

Що відомо про падіння ракети

Вночі 30 липня під час масованої атаки на Україну у повітряний простір залетіла російська ракета. Для перехоплення підняли винищувач F-16. Проте за кілька хвилин ціль зникла з радарів, після чого місце падіння виявили поблизу Тарнави-Колонії.

За попередніми результатами розслідування, на територію Польщі впала російська крилата ракета Х-101, виготовлена у другому кварталі 2026 року на підприємстві в Московській області.

За даними слідства, боєприпас містив значну кількість вибухової речовини.

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