Росія оголосила в “міжнародний розшук” колишніх міністрів оборони України Олексія Резнікова та Михайла Федорова.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

РФ оголосила у “міжнародний розшук” Федорова та Резнікова

Слідчий комітет РФ заявив про оголошення у “міжнародний розшук” колишніх міністрів оборони України Михайла Федорова та Олексія Резнікова. Російська сторона звинувачує їх у нібито “причетності до злочинів на Донбасі”.

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У Росії стверджують, що Федоров і Резніков нібито “віддавали підлеглим злочинні накази та вказівки, забезпечуючи проведення на території Донбасу каральних воєнізованих операцій”.

– Щодо Резнікова та Федорова винесено постанови про притягнення їх до відповідальності як обвинувачених, організовано їхній міжнародний розшук, – йдеться в повідомленні Слідчого комітету.

У розшуку МВС Росії також перебуває і головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий. У його картці вказано, що військового розшукують за кримінальною статтею, проте її номер та зміст не зазначені.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада відправила у відставку уряд, що автоматично припинило повноваження всіх міністрів, у тому числі міністра оборони Михайла Федорова.

5 вересня 2023 року Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 327 народних обранців.

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