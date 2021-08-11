Дівчина засновника білоруського Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича Софія Сапега дала перше інтерв’ю після затримання 23 травня. Дівчину запросили до студії місцевого каналу АНТ.

Сапега розповіла, із якою метою вони з Романом поїхали до Греції, як відбулося їхнє затримання та прокоментувала, хто може бути причетний до екстреної посадки літака Ryanair у Мінську.

За її словами, у Грецію вони з Романом дійсно полетіли у відпустку.

– Ми дуже цього чекали через ситуацію, що склалася з коронавірусом. Спочатку ми планували затриматися в Афінах на 4-5 днів, а далі податися на Крит, – зазначила Софія Сапега.

Дівчина підтвердила, що в Афінах Роман Протасевич зустрічався з опозиціонеркою Світланою Тихановською.

– Те, що Світлана Тихановська прилітає до Греції, ми довідалися зі ЗМІ. Рома запропонував свої послуги як фотографа, тому що в нього з собою була вся техніка. Мені невідомо, чи брав він участь у Дельфійському економічному форумі. Роман фотографував Світлану по годині протягом двох днів, потім ми вирушили на Крит, – повідомила Сапега.

У літак, говорить дівчина, вони сіли згідно з посадковими талонами.

– Співробітники КДБ в літаку нічого з нами не робили, бо їх там не було, не було й бійки, – запевнила вона.

У Мінську Протасевич намагався віддати дівчині свою техніку.

– Ніхто не подумав про те, що, можливо, затримають і мене, тому для забезпечення мінімальної безпеки Роман намагався віддати фотоапарат, але не вийшло, – сказала вона.

Те, що Протасевича затримали, Сапега помітила під час проходження митного контролю. Дівчина побачила, що він більше не стоїть у черзі.

Згодом Сапега почула своє прізвище, після чого затримали і її.

Дівчина Протасевича заявила, що не вважає, що до екстреної посадки можуть бути причетні спецслужби Білорусі.

– Я намагалася ніколи не заглиблюватися в цю ситуацію, але я досі перебуваю в цій ситуації. Після того, як історія саме зі мною закінчиться, мені знадобиться ще якийсь час, щоб усвідомити й зробити висновок. Зараз я не роблю жодних оцінок, – наголосила вона.

Проте дівчина все ж повідомила, яку з версій “дійсно не слід виключати”.

– Із розмов із Романом я зробила висновок, що до цього причетні його співробітники. Це може бути хтось із його робочого оточення, – заявила вона.

Дівчина зізналася, що нині почувається краще, ніж у перші дні після затримання.

– Про плани на майбутнє говорити ще зарано. Настрій у мене нормальний, і я готова йти далі, – сказала вона.

Романа Протасевича та Софію Сапегу затримали 23 травня після екстреної посадки в Мінську літака авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса. Приводом до цього стало нібито замінування.

Протасевича оголосили в розшук у Білорусі 5 листопада. Слідчий комітет Республіки звинувачував його в організації акцій протесту та дій, які порушують порядок у країні.

16 листопада влада Білорусі попросила Польщу видати засновника Telegram-каналу Nexta. 7 лютого з’явилася вимога про екстрадицію Романа Протасевича.

3 червня Протасевич нібито добровільно дав інтерв’ю провладному білоруському телеканалу ОНТ.

Опозиціонер заявив про “повагу до Лукашенка” та “зізнався” в організації масових заворушень після виборів 9 серпня 2020 року.

14 червня під час прес-конференції білоруських силовиків він запевнив, що його ніхто не бив у СІЗО.

25 червня Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу перевели під домашній арешт зі слідчого ізолятора.

Фото: Софія Сапега