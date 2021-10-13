У Білорусі відкрили нову справу проти опозиціонерки Світлани Тихановської, яка була конкурентом самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка на президентських виборах у 2020 році.

Так, слідчий комітет Білорусі відкрив справу за статтею 382 КК (Самовільне присвоєння звання або влади посадової особи). За цією статтею передбачено покарання до двох років позбавлення волі.

У цій же справі фігурує ще один лідер білоруської опозиції – Павло Латушко, колишній міністр культури Білорусі.

– Обвинувачені Тихановська і Латушко за погодженням з іншими учасниками змови в порушення вимог Конституції Білорусі створили псевдооргани державної влади, управлінь і представництва Республіки Білорусь за кордоном. І, продовжуючи свої злочинні дії, вступили в переговори з представниками іноземних держав та міжнародних організацій, – стверджують у слідчому комітеті Білорусі.

Це вже не перша кримінальна справа, яку відкрили в Білорусі проти Світлани Тихановської. Інші відкриті справи стосуються: начебто створення екстремістського формування і керівництва ним; закликів до повалення або зміни конституційного ладу Білорусі; змови з метою захоплення державної влади; приготування до масових заворушень тощо.

Ще кілька справ відкрили в Білорусі і проти Павла Латушка: зокрема за статтею про начебто змову з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.

Вибори в Білорусі

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня 2020 року. Конкурентом Олександра Лукашенка на них була Світлана Тихановська.

ЦВК Білорусі оголосила переможцем Лукашенка, стверджуючи, що за нього проголосували понад 80% виборців. Водночас виборчий штаб Тихановської не визнав підсумки голосування (там наполягали, що за їхнього кандидата проголосувало 70-80% громадян).

Через можливі фальсифікації результатів виборів на вулиці Білорусі вийшли тисячі людей: відбулися масові акції протесту, які жорстоко придушувалися силовиками.

Також відбулися арешти представників опозиції – соратників Тихановської. Сама ж опозиціонерка залишила територію Білорусі та прибула до Литви.

Згодом слідчий комітет Білорусі повідомив про ініціювання екстрадиції Світлани Тихановської.

Через ці події Євросоюз запровадив санкції проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина Віктора та білоруських чиновників.

Джерело: Белсат, Zerkalo.io