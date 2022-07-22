Загроза з боку Білорусі: яка ситуація 22 липня на кордоні з Україною

Липень, 22 в 8:11

Білорусь знову змістила терміни перевірки бойової готовності своїх Збройних сил.

За даними, які є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України, триватимуть вони до 31 липня.

Станом на 22 липня суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках немає.

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На сусідньому Сіверському напрямку російські військові задля демонстрації своєї присутності здійснюють обстріли.

Під ворожим вогнем протягом доби перебували позиції українських підрозділів та цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Кам’янська Слобода й Миколаївка Чернігівської області та Волфине й Павлівка Сумської області.

Крім того, окупанти розвідують ситуацію за допомогою безпілотників тактичного рівня.

Нагадаємо, що 4 травня Міноборони Білорусі оголосило про старт раптової перевірки сил реагування.

У відомстві заявили, що військові частини та підрозділи “відпрацюють питання приведення в бойову готовність, здійснять марш у призначені райони та виконають навчально-бойові завдання”.

Після того Білорусь регулярно продовжувала терміни на тиждень.

Крім того, 22 червня в Гомельській області, поблизу кордону з Україною, почалися мобілізаційні навчання Збройних сил Білорусі.

Спершу в РБ заявили, що триватимуть вони до 1 липня, а потім – до 9 липня. Згодом з’явилася інформація, що завершитись вони мають 16 липня.

Відомо, що Білорусь залучає до мобілізаційних військових навчань російських інструкторів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 149-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Міноборони Білорусі