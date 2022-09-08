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Юля Захарченко |
Погіршення здоров’я Єлизавети II: королівська сім’я збирається в замку Балморал (онлайн)

Погіршення здоров’я Єлизавети II: королівська сім’я збирається в замку Балморал (онлайн)

Термінові та вкрай тривожні новини повідомляє Букінгемський палац про стан здоров’я королеви Великої Британії Єлизавети II.

Монарх перебуває під медичним наглядом у Балморалі після того, як лікарі висловили стурбованість її здоров’ям, а близькі родичі їдуть в гості до королеви.

Принц Чарльз, принц Вільям, герцогиня Камілла та принцеса Анна вже прибули до Балморала. Принц Едвард, його дружина графиня Софі та принц Ендрю їдуть до замку на тлі зростання побоювань за здоров’я королеви.

Принц Гаррі та Меган Маркл, які зараз перебувають у Великій Британії та ввечері планували відвідати церемонію WellChild Awards у Лондоні, скасували свою участь і також прямують до Балморала.

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18:27 - 08 вересня

Британські ЗМІ повідомляють, що до Балморалу виїхали принц Уельський Чарльз з дружиною Каміллою, герцог Кембриджський Вільям (Кейт залишилася з дітьми в Аделаїдському котеджі) та принц Гаррі з дружиною Меган.

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18:26 - 08 вересня

Як пише Daily Mail, заява про стан здоров’я монарха є винятковою рідкістю і свідчить про дуже серйозну ситуацію.

— Експерти кажуть, що це викликає ще більше занепокоєння, оскільки всі її діти та онуки, зокрема принци Вільям і Гаррі, або вже поруч, або в дорозі, – пише видання.

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18:19 - 08 вересня

Принц Чарльз перебуває у замку Балморал, де відпочиває королева Британії. Він є найстарішим спадкоємцем в історії Великої Британії, який найдовше мав такий статус.

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18:17 - 08 вересня

На Даунінг-стріт підтвердили, що Ліз Трасс не планує вирушати до Шотландії сьогодні чи завтра.

Офіційний представник прем’єр-міністра Великої Британії також був непохитним у тому, що вони не можуть повідомити жодних новин про стан здоров’я королеви.

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18:15 - 08 вересня

Телеканал BBC призупинив усі регулярні програми щонайменше до 18:00, щоб інформувати глядачів про стан здоров’я королеви Британії.

Згодом стало відомо, що зміну варти в Букінгемському палаці скасували.

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18:14 - 08 вересня

Біля воріт замку Балморал та Букінгемського палацу вже почали зібратися стурбовані британці, щоб помолитися за королеву або віддати їй шану.

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18:11 - 08 вересня

Королева Великої Британії Єлизавета II перебуває під медичним наглядом у Балморалі. Як повідомляє пресслужба Букінгемського палацу, лікарі стурбовані станом її здоров’я.

Водночас у заяві вказувалося, що королева почувається “комфортно” та залишається у замку Балморал у Шотландії, де провела літо.

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