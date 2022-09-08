Термінові та вкрай тривожні новини повідомляє Букінгемський палац про стан здоров’я королеви Великої Британії Єлизавети II.

Монарх перебуває під медичним наглядом у Балморалі після того, як лікарі висловили стурбованість її здоров’ям, а близькі родичі їдуть в гості до королеви.

Принц Чарльз, принц Вільям, герцогиня Камілла та принцеса Анна вже прибули до Балморала. Принц Едвард, його дружина графиня Софі та принц Ендрю їдуть до замку на тлі зростання побоювань за здоров’я королеви.

Принц Гаррі та Меган Маркл, які зараз перебувають у Великій Британії та ввечері планували відвідати церемонію WellChild Awards у Лондоні, скасували свою участь і також прямують до Балморала.