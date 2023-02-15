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У Німеччини має вистачити до літа запасів боєприпасів для систем Gepard – Пісторіус

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Борис Пісторіус - міністр оборони ФРН
Фото: Getty Images

Запаси боєприпасів Німеччини для бойових систем Gepard, які використовуються в Україні, “досить достатні”.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, виступаючи перед журналістами в Брюсселі.

За словами Пісторіуса, запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва “має вистачити до літа”.

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Висловлювання міністра прозвучали через день після того, як він заявив, що Німеччина підписала контракти з компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних гармат Gepard, які вона поставила Києву.

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Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для зенітних гармат Gepard, які її власні збройні сили зняли з озброєння 2010 року.

Раніше в Міноборони Німеччини заявили, що війна РФ проти України буде тривалою, тому ЗСУ необхідно допомогти боєприпасами та засобами протиповітряної оборони.

Перед цим, 8 лютого, уряд ФРН оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, в якому будуть дві зенітні самохідні установки Gepard і багато боєприпасів до них.

Нагадаємо, 15 лютого, на другий день проведення дев’ятого Рамштайну, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має “реально хороші шанси” перехопити ініціативу на полі бою.

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Джерело: The Guardian
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