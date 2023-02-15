У Німеччини має вистачити до літа запасів боєприпасів для систем Gepard – Пісторіус
Запаси боєприпасів Німеччини для бойових систем Gepard, які використовуються в Україні, “досить достатні”.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, виступаючи перед журналістами в Брюсселі.
За словами Пісторіуса, запасів боєприпасів для систем Gepard німецького виробництва “має вистачити до літа”.
Висловлювання міністра прозвучали через день після того, як він заявив, що Німеччина підписала контракти з компанією Rheinmetall на відновлення виробництва боєприпасів для зенітних гармат Gepard, які вона поставила Києву.
Німеччина вже кілька місяців намагається знайти нові боєприпаси для зенітних гармат Gepard, які її власні збройні сили зняли з озброєння 2010 року.
Раніше в Міноборони Німеччини заявили, що війна РФ проти України буде тривалою, тому ЗСУ необхідно допомогти боєприпасами та засобами протиповітряної оборони.
Перед цим, 8 лютого, уряд ФРН оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, в якому будуть дві зенітні самохідні установки Gepard і багато боєприпасів до них.
Нагадаємо, 15 лютого, на другий день проведення дев’ятого Рамштайну, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має “реально хороші шанси” перехопити ініціативу на полі бою.