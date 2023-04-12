У Пентагоні звузили коло осіб, які мають доступ до секретної інформації – ЗМІ

У Пентагоні звузили коло осіб, які мають доступ до секретної інформації, після зливу документів у мережу.

Про це повідомляє новинний відділ телерадіокомпанії CBS News.

– Списки співробітників, які отримують регулярні оновлення, що містять таємну інформацію, з 7 квітня значно скоротилися. До витоку доступ до інформації подібного характеру мали близько тисячі людей, – йдеться в повідомленні.

У CBS News зазначають, що їхні журналісти переглянули низку документів, що “просочилися”, і всі вони являють собою кольорові роздруківки з текстом, графікою або картами. Вони, імовірно, були складені, розгорнуті, а потім сфотографовані та поширені в соціальних мережах, включаючи 4Chan і Discord.

Як інформує телеканал, посилаючись на чиновника, знайомого із ситуацією, не всі принтери в офісах державних органів США мають доступ до друку секретних документів.

Зокрема, пристрої, з яких друк дозволено, перед початком проходять реєстрацію й отримують унікальний ID. З урахуванням цієї інформації розслідуванню легше буде ідентифікувати джерело витоку.

Нагадаємо, на початку квітня The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу у деяких соцмережах нібито засекречених військових документів з планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу.

В Офісі президента появу начебто таємних документів назвали “стандартною грою” спецслужб РФ. На думку Михайла Подоляка, поява цих документів у соцмережах була спрямована на те, щоб внести розкол та посіяти недовіру між союзниками України.

8 квітня стало відомо, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування нібито витоку американських секретних документів, які останнім часом з’явилися в мережі.

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