Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 12.04.2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Світові новини
Потребує перевірки
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У Пентагоні звузили коло осіб, які мають доступ до секретної інформації – ЗМІ

Пентагон
Фото: Depositphotos

У Пентагоні звузили коло осіб, які мають доступ до секретної інформації, після зливу документів у мережу.

Про це повідомляє новинний відділ телерадіокомпанії CBS News.

– Списки співробітників, які отримують регулярні оновлення, що містять таємну інформацію, з 7 квітня значно скоротилися. До витоку доступ до інформації подібного характеру мали близько тисячі людей, – йдеться в повідомленні.

У CBS News зазначають, що їхні журналісти переглянули низку документів, що “просочилися”, і всі вони являють собою кольорові роздруківки з текстом, графікою або картами. Вони, імовірно, були складені, розгорнуті, а потім сфотографовані та поширені в соціальних мережах, включаючи 4Chan і Discord.

Як інформує телеканал, посилаючись на чиновника, знайомого із ситуацією, не всі принтери в офісах державних органів США мають доступ до друку секретних документів.

Зокрема, пристрої, з яких друк дозволено, перед початком проходять реєстрацію й отримують унікальний ID. З урахуванням цієї інформації розслідуванню легше буде ідентифікувати джерело витоку.

Нагадаємо, на початку квітня The New York Times повідомило, що Пентагон розслідує появу у деяких соцмережах нібито засекречених військових документів з планами США і НАТО щодо посилення української армії напередодні контрнаступу.

В Офісі президента появу начебто таємних документів назвали “стандартною грою” спецслужб РФ. На думку Михайла Подоляка, поява цих документів у соцмережах була спрямована на те, щоб внести розкол та посіяти недовіру між союзниками України.

8 квітня стало відомо, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування нібито витоку американських секретних документів, які останнім часом з’явилися в мережі.

Читайте також
“Витік” секретних даних Пентагону. Сербія погодилася надати Україні зброю – ЗМІ
У Пентагоні звузили коло осіб, які мають доступ до секретної інформації – ЗМІ

Документи, Пентагон, Розвідка, Секретні документи ЦРУ, США
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Такими звірствами РФ залякує своїх: ГУР про страти військовополонених українців
Російський солдат
Смерть Путіна чи Зеленського. США розглядали чотири “дикі” сценарії розвитку війни в Україні – ЗМІ
У Пентагоні звузили коло осіб, які мають доступ до секретної інформації – ЗМІ
Танки Abrams і БМП Bradley. США планують додаткові постачання озброєння в Україну – Моравецький
Моравецький
У Білому домі заперечують постачання Єгиптом летальної зброї Росії
Білий дім США
ЗСУ мають багато можливостей, щоб контрнаступ був успішний – глава Пентагону
Ллойд Остін
Відео
Якби ми не обороняли Бахмут, то ворог би йшов вглиб території України – Маляр

Російські окупаційні війська перетворили частину Бахмута на сирійське місто Алеппо, яке повністю розбомблене, однак якби не українські захисники, то ворог просунувся б углиб України.

Яна Брензей, Ілля Нежигай
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
У Пентагоні звузили коло осіб, які мають доступ до секретної інформації – ЗМІ
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Ядерна зброя
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
У Пентагоні звузили коло осіб, які мають доступ до секретної інформації – ЗМІ
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь