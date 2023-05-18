Лідери G7 обговорять ідею саміту, присвяченого українській формулі миру – ЗМІ

Під час триденної зустрічі в Японії цього тижня лідери країн Великої сімки (G7) обговорять пропозицію щодо проведення мирного саміту по Україні.

Про це інформує видання Financial Times із посиланням на свої джерела.

У фокусі можливого саміту буде мирна формула, запропонована президентом України Володимиром Зеленським, а не так званий мирний план Китаю.

Українська пропозиція з 10 пунктів містить вимогу до Москви вивести всі свої війська та пункт про відновлення територіальної цілісності України.

Китайська версія не передбачає повного виходу військ РФ з нашої країни до початку так званих мирних переговорів.

Представник Євросоюзу повідомив виданню, що лідери G7 обговорять ідею проведення вже цього літа саміту, присвяченого мирному плану Зеленського.

Ця тема буде підніматися на саміті Великої сімки (США, Японії, Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії, Канади), який відбудеться 19-21 травня в Хіросімі.

У пресслужбі президента України підтвердили FT, що лідери G7 обговорюватимуть це питання на прохання Києва, з метою залучення якомога більшої кількості країн до його мирної пропозиції.

Очікується, що Володимир Зеленський звернеться до лідерів G7 у режимі відеоконференції, стверджує FT. Водночас заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в коментарі японському агентству заявив, що Зеленський міг би й особисто відвідати саміт G7, однак усе залежить від ситуації на фронті.

У грудні минулого року президент України звертався до лідерів G7 та пропонував скликати Global Peace Formula Summit, щоб визначитися з механізмом реалізації української формули миру.

Західні лідери раніше наголошували, що переговори між Україною та РФ мають відбутися лише тоді, коли вирішить Київ, і що успіх на полі бою є найкращим способом для нашої країни досягнути “справедливого миру”.

Цими днями до Києва приїхав спецпредставник Китаю Лі Хуей. Під час переговорів із ним в МЗС України наголосили, що Київ не сприймає пропозицій, що передбачають втрату територій чи заморожування війни.

А в Офісі президента заявили про зацікавленість у залученні Китаю до реалізації української формули миру.

Джерело : Financial Times

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