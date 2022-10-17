Жовтень, 17 в 16:36

Міністр оборони Олексій Резніков підсумував результати шостого засідання у форматі Рамштайн (Контактної групи з оборони України, UDCG), яке відбулося 12 жовтня. За його словами, країни-партнери розширять підтримку нашої держави у війні з РФ.

Про ключові підсумки міністр розповів на своїй сторінці в Facebook.

За словами Резнікова, одним із головних питань було надання Україні систем протиповітряної та протиракетної оборони. Після масованої ракетної атаки РФ на цивільну інфраструктуру в цьому питанні відбулися “політичні зрушення”.

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– Одразу за підсумками Рамштайну-6 великі друзі України – міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі публічно визначили основним пріоритетом надання допомоги в створенні інтегрованої протиповітряної та протиракетної системи захисту українського неба. Це потужний сигнал для понад 50 країн, які зараз розглядають варіанти участі у цій роботі на практичному рівні, – зазначив Резніков.

Міністр уточнив, що після шостої зустрічі у форматі Рамштайн Україна, серед іншого, отримає:

системи ППО HAWK

перші системи NASAMS

додаткові ракети для систем ППО і ПРО від Великої Британії та Нідерландів.

Окрім того, Україна сподівається отримати від Франції зенітні ракетні комплекси Crotale: щодо цього триває “інтенсивний діалог”. Київ також розраховує на поставки комплексів ППО SAMP-T.

Данія разом із Норвегією та Німеччиною погодилися виготовити для України 16 одиниць САУ Zuzana-2. Аналогічний проєкт під час Рамштайну обговорювався з міністром оборони Канади Анітою Ананд.

Із Францією була підписана міжурядова угода щодо гранту у сфері оборони і безпеки. Документ передбачає створення фонду, з якого у французьких виробників буде закуповуватися озброєння та військова техніка для потреб ЗСУ.

Окремо українська делегація підняла питання небезпеки іранських дронів-камікадзе Shahed-136 (Шахед). Резніков із посиланням на дані розвідки уточнив, що тиждень тому РФ мала близько 300 таких безпілотників. Але контракт між Іраном та Росією передбачає постачання 2,4 тис. дронів.

– Якщо не буде жорсткої спільної відповіді, практика терористичних атак з допомогою дронів, які здатні долати сотні кілометрів, може поширитися і становитиме пряму небезпеку усім країнам вільного світу. Тому ми очікуємо більш активного залучення до протидії цьому типу загроз навіть тих країн, які досі ухилялися від чіткої підтримки України, – наголосив Резніков.

За його словами, партнери нашої країни під час Рамштайну неодноразово акцентували свою готовність підтримувати Україну до перемоги над РФ.

Міністр відзначив необхідність створення інструментів довгострокової підтримки України. Це стосується розширення виробництва зброї, її ремонту та обслуговування, а також тренування українських військ. Для цього раніше був створений окремий фонд.

За словами голови Міноборони, тисячі українських бійців уже пройшли підготовку, а десятки тисяч готуються до навчань на території країн-партнерів.

Резніков наголосив, що це все “видима чатина” Рамштайну-6, проте на ворога чекають і “сюрпризи”.

– Непублічні деталі обговорень мають першими відчути на собі російські окупанти. Ми неодноразово створювали їм сюрпризи. Варто зберегти цю традицію, – написав міністр.

Резніков також поінформував, що псевдореферендуми РФ не похитнули готовність партнерів підтримувати Україну у звільненні всіх тимчасово окупованих територій.

Окрім Рамштайну, Олексій Резніков також взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн НАТО та повідомив їм про наміри України стати членом цього блоку. Він уточнив, що наша країна вже здійснила низку трансформацій у цьому напрямку:

впроваджує систему Logfas для забезпечення обліку та логістики;

здійснює реформу системи оборонних закупівель за принципами НАТО;

опанувала понад 300 стандартів НАТО;

проводить одну з наймасштабніших трансформацій армії з часів Другої світової війни, до того ж під час бойових дій.

– Тому коли я кажу, що Україна вступила до НАТО де-факто – у мене багато аргументів. Натомість на тлі усього вказаного стає все менше аргументів не надавати Україні літаки і танки. Впевнений, що ці аргументи скоро закінчяться, – зазначив Резніков, додавши, що наша країна демонструє відповідальність у користуванні західним озброєнням.

Міністр уточнив, що Україна готова стати членом НАТО з точки зору стандартів та взаємодії. Єдиною перешкодою є відсутність політичної волі всіх членів військового блоку.

Джерело: Facebook Олексія Резнікова