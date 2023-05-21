Вибухи у Дніпрі та обстріл Торецька: що відбувається на 452-й день війни

21 Травня, 0:34

Череватий прокоментував заяви Пригожина про “вихід” із Бахмуту

Українські військові “фактично витріпали” дуже потужне угруповання “вагнерівців” Євгена Пригожина і воно близьке до знищення.

Про це у коментарі Вільному радіо заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи заяву власника ПВК Вагнера про нібито “захоплення” Бахмута і виведення найманців з міста після 25 травня.

Речник повідомив, що у місті продовжуються бої.