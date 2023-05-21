Вибухи у Дніпрі та обстріл Торецька: що відбувається на 452-й день війни
Череватий прокоментував заяви Пригожина про “вихід” із Бахмуту
Українські військові “фактично витріпали” дуже потужне угруповання “вагнерівців” Євгена Пригожина і воно близьке до знищення.
Про це у коментарі Вільному радіо заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи заяву власника ПВК Вагнера про нібито “захоплення” Бахмута і виведення найманців з міста після 25 травня.
Речник повідомив, що у місті продовжуються бої.
– Ви ж розумієте, що він каже, що виводитиме свої війська і він узяв Бахмут. Тільки для цього це й кажуть. “Пацан сказав – пацан зробив”, а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає, – Ред.), бо втратив найкращі свої кадри. По суті, його угруповання Вагнер розбите, – наголосив спікер Східного угруповання військ.
На Дніпропетровщині працює ППО
На Дніпропетровщині працює ППО.
Про це повідомили в ОВА.
Перебувайте в укриттях до відбою.
У Дніпрі продовжується тривога: є ворожа ціль
Ще є ціль у напрямку Дніпра.
Перебувайте в укриттях.