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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Вибухи у Дніпрі та обстріл Торецька: що відбувається на 452-й день війни

Вибухи у Дніпрі та обстріл Торецька: що відбувається на 452-й день війни
21 Травня, 0:34

Череватий прокоментував заяви Пригожина про “вихід” із Бахмуту

Українські військові “фактично витріпали” дуже потужне угруповання “вагнерівців” Євгена Пригожина і воно близьке до знищення.

Про це у коментарі Вільному радіо заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи заяву власника ПВК Вагнера про нібито “захоплення” Бахмута і виведення найманців з міста після 25 травня.

Речник повідомив, що у місті продовжуються бої.

– Ви ж розумієте, що він каже, що виводитиме свої війська і він узяв Бахмут. Тільки для цього це й кажуть. “Пацан сказав – пацан зробив”, а далі робіть що хочете – мене головне відпустіть. Піджавши хвіст (тікає, – Ред.), бо втратив найкращі свої кадри. По суті, його угруповання Вагнер розбите, – наголосив спікер Східного угруповання військ.

21 Травня, 0:03

На Дніпропетровщині працює ППО

На Дніпропетровщині працює ППО.

Про це повідомили в ОВА.

Перебувайте в укриттях до відбою.

20 Травня, 23:55

У Дніпрі продовжується тривога: є ворожа ціль

Ще є ціль у напрямку Дніпра.

Перебувайте в укриттях.

Війна в Україні, Російська агресія
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Протягом війни ворог буде зацікавлений у знищенні нашого воєнно-політичного керівництва, тому його безпека має стратегічне значення.

Вадим Карп’як
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