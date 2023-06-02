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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Пентагон і SpaceX домовилися про закупівлю Starlink для України

Пентагон і SpaceX домовилися про закупівлю Starlink для України
Фото: Getty Images

Пентагон закупить у компанії SpaceX мільярдера Ілона Маска термінали супутникового зв’язку Starlink та послуги для використання українськими військовими.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Сполучених Штатів.

Термінали, ймовірно, будуть придбані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає забезпечення довгострокових потреб України у сфері безпеки.

У грудні, оголошуючи про такий пакет фінансування, Міністерство оборони повідомило, що воно надасть Україні “термінали та послуги” супутникового зв’язку, але не підтвердило, що компанія Маска отримає контракт, зазначили у Bloomberg.

– Ми продовжуємо працювати з низкою глобальних партнерів, щоб забезпечити Україну стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями, яких вона потребує. Супутниковий зв’язок є життєво важливим елементом у загальній мережі зв’язку України, і міністерство уклало контракт зі Starlink на надання послуг такого типу, – йдеться в заяві Пентагону, опублікованій у четвер.

Водночас у Пентагоні відмовились надавати додаткову інформацію “з міркувань оперативної безпеки і через критичну важливість цих систем”.

Як зазначає Bloomberg, американські військові високо оцінили роль, яку відіграли портативні термінали Starlink в Україні після російського вторгнення у забезпеченні зв’язку для цивільного населення та критично важливого зв’язку для військових.

Ілон Маск та війна в Україні

Нагадаємо, в жовтні минулого року Ілон Маск заявив Пентагону, що SpaceX не буде продовжувати оплачувати рахунки за портативні термінали, але потім змінив свою позицію.

Того ж місяця Маск закликав до мирної пропозиції, яка вимагала б від України зберігати нейтралітет, віддати окупований Крим Росії і провести повторні “вибори” на захоплених Росією територіях України.

У відповідь на це президент Володимир Зеленський запросив найбагатшу людину світу Ілона Маска в Україну, щоб побачити, “що Росія зробила тут”. Зеленський похвалив Starlink, заявивши, що завдяки терміналам “підтримується життя”.

Після цього, у лютому 2023 року, Ілон Маск розкритикував використання терміналів Starlink Україною для ведення бойових дій.

Гвінн Шотвелл, президентка і головна операційна директорка SpaceX, заявила на лютневій галузевій конференції у Вашингтоні, що Starlink використовувався не за призначенням, і компанія з тих пір намагається це припинити.

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Джерело: Bloomberg
SpaceX, Starlink, Ілон Маск, Війна в Україні, Пентагон, США
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