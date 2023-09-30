Бояться українських ударів. У Криму окупанти перевозять бойові катери сушею

В окупованому Криму росіяни перевозять бойові катери типу Раптор автомобільними дорогами.

Про це повідомляють партизани Атеш.

Одне з таких перевезень трасою Н06 у бік Севастополя зафіксував агент Атеш. Катери Раптор використовуються для патрулювання берегової лінії Криму.

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Партизани вважають, що рашисти дуже бояться атак українських дронів, тому вирішили так перемістити катери.

А ще агент Атеш виявив ремонтну базу окупантів на в’їзді в Бахчисарай. Там стоять російські КАМАЗи.

10 вересня Сили оборони України знищили одразу шість катерів окупантів, які намагалися повернути раніше втрачені позиції в Херсонській області.

13 вересня на Севастопольському морському заводі пролунали вибухи та спалахнула пожежа.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року армія РФ втратили 20 кораблів та катерів, а також один підводний човен. Факти ICTV забрали інформацію про російські кораблі, які вдалося потопити та знищити.

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