Вибухи у Херсоні та збиття російського Су-25: головні події ночі 11 жовтня
Окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку, але ЗСУ стримали та відбили наступи. Детальніше про головні події ночі читайте у добірці від Фактів ICTV.
Ситуація на фронті
Українські захисники на Авдіївському напрямку відбили усі атаки ворога, не допущено втрат рубежів і позицій, повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Українське військове командування підтвердило знищення російського винищувача Су-25. Також було ліквідовано 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Атака Херсону
У Херсоні рано вранці-було чутно вибухи. У місті та області повітряна тривога оголошена не була.
Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сирії
Територію Ізраїлю обстріляли ракетами із Сирії, повідомляють військові ЦАХАЛу. Наразі інформації щодо постраждалих немає.
У ЗМІ повідомляють, що через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 1 200 осіб.
Більш як 20 громадян США вважаються зниклими безвісти, 14 загинули внаслідок атак ХАМАС на Ізраїль, заявив на брифінгу радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.
Білий дім про допомогу Україні на тлі війні в Ізраїлі
США мають змогу надати допомогу Ізраїлю, а також продовжувати підтримувати Україну в умовах російського вторгнення, сказали у Білому домі.
– Ми вважаємо, що Сполучені Штати здатні підтримати Україну в Європі, підтримати наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримати нашого близького союзника Ізраїль у скрутну годину, – сказав Салліван на брифінгу.
Надання Україні F-16 від Бельгії
Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров та очільниця Міноборони Бельгії Людивін Дедондер обговорили поставки літаків F-16 українським пілотам.
Про це 10 жовтня очільник Міноборони повідомив на своїй сторінці у Facebook.
– Продуктивний телефонний дзвінок з моєю колегою Людивін Дедондер — міністром оборони Бельгії. Обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів, – повідомив він.
Зеленський про посилення розвитку у Східній Європі
Президент України Володимир Зеленський після зустрічі та переговорів із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом повідомив, що у Східній Європі зʼявиться нове джерело економічного та безпекового розвитку.
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РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.Яна Брензей, Юлія Захарченко