Вибухи у Херсоні та збиття російського Су-25: головні події ночі 11 жовтня

Окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку, але ЗСУ стримали та відбили наступи. Детальніше про головні події ночі читайте у добірці від Фактів ICTV.

Ситуація на фронті

Українські захисники на Авдіївському напрямку відбили усі атаки ворога, не допущено втрат рубежів і позицій, повідомив речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Українське військове командування підтвердило знищення російського винищувача Су-25. Також було ліквідовано 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Атака Херсону

У Херсоні рано вранці-було чутно вибухи. У місті та області повітряна тривога оголошена не була.

Ізраїль зазнав ракетного обстрілу із Сирії

Територію Ізраїлю обстріляли ракетами із Сирії, повідомляють військові ЦАХАЛу. Наразі інформації щодо постраждалих немає.

У ЗМІ повідомляють, що через напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 1 200 осіб.

Більш як 20 громадян США вважаються зниклими безвісти, 14 загинули внаслідок атак ХАМАС на Ізраїль, заявив на брифінгу радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Білий дім про допомогу Україні на тлі війні в Ізраїлі

США мають змогу надати допомогу Ізраїлю, а також продовжувати підтримувати Україну в умовах російського вторгнення, сказали у Білому домі.

– Ми вважаємо, що Сполучені Штати здатні підтримати Україну в Європі, підтримати наших союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні та підтримати нашого близького союзника Ізраїль у скрутну годину, – сказав Салліван на брифінгу.

Надання Україні F-16 від Бельгії

Глава Міністерства оборони України Рустем Умєров та очільниця Міноборони Бельгії Людивін Дедондер обговорили поставки літаків F-16 українським пілотам.

Про це 10 жовтня очільник Міноборони повідомив на своїй сторінці у Facebook.

– Продуктивний телефонний дзвінок з моєю колегою Людивін Дедондер — міністром оборони Бельгії. Обговорили надання Україні літаків F-16 та тренування наших пілотів, – повідомив він.

Зеленський про посилення розвитку у Східній Європі

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі та переговорів із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом повідомив, що у Східній Європі зʼявиться нове джерело економічного та безпекового розвитку.

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