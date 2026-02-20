Верховна Рада України продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію щонайменше до 4 травня 2026 року.

Це означає, що всі громадяни, придатні до служби, які не мають законних підстав для відстрочки, можуть бути призвані до армії.

Чи відбудуться зміни до закону про мобілізацію з березня 2026 року та що чекає військовозобов’язаних, ми розпитали в адвокатки LEGAL STRATEGY Віолетти Монастирської.

Березень 2026: нові правила мобілізації

За словами адвокатки, у 2026 році мобілізаційна система України продовжує діяти в умовах воєнного стану та загальної мобілізації, які були продовжені Верховною Радою до 4 травня 2026 року на підставі закону України №4758-IX від 14 січня 2026 року та відповідного указу президента. Це є правовою основою для можливого призову громадян у резерв та Збройні сили України.

Мобілізація в Україні здійснюється згідно з законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від 21 жовтня 1993 року №3543-XII та в умовах воєнного стану. Закон регламентує порядок оголошення мобілізації, критерії військовозобов’язаних осіб, механізми призову і відповідальність за порушення вимог військового обліку.

Як виїхати з України під час мобілізації з 1 березня

Адвокатка розповіла, що з 1 березня 2026 року продовжують діяти обмеження щодо виїзду військовозобов’язаних чоловіків з України, встановлені в контексті воєнного стану.

Основні правила не скасовані, хоча для певних категорій громадян процедура перетину кордону може бути спрощена.

– Спрощена процедура означає не скасування обмежень, а менше бюрократії для тих, хто має законні підстави для виїзду. З 2026 року прикордонники активніше перевіряють дані через державні електронні реєстри (військовий облік, інвалідність, багатодітність, бронювання), тому в багатьох випадках не потрібно подавати великий пакет паперових довідок, – розповіла адвокатка.

Якщо відстрочка або бронювання внесені до системи, прикордонна служба бачить це в реєстрі. Це зменшує кількість документів, які потрібно мати з собою, та пришвидшує проходження контролю.

Законодавство передбачає чіткий перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації або звільнення від призову (стаття 23 закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

У 2026 році це питання доповнюється новими нормами та практиками, а саме: Верховна Рада ухвалила закон про надання річної відстрочки від мобілізації молоді віком 18–25 років, яка вже відслужила за річним контрактом під час воєнного стану.

Це важлива зміна, що враховує добровольчу службу молодих людей і надає їм певні гарантії після звільнення зі служби.

Хоча змін до закону про мобілізацію з 1 березня 2026 року не запроваджено, продовжують діяти зміни у порядку бронювання військовозобов’язаних працівників критично важливих підприємств та в системі військового обліку.

Вони набули чинності раніше (з 1 лютого 2026 року) і передбачають, зокрема, уточнені вимоги щодо документального підтвердження критичності та обов’язкові довідки про кількість військовозобов’язаних працівників для бронювання.

До того ж, нагадаємо, 5 лютого уряд дозволив виробникам трансформаторного обладнання бронювати 100% співробітників.

Це було необхідно для того, щоб такі підприємства могли працювати безперебійно та зберегти вузькопрофільних інженерів під час надзвичайної ситуації в енергетиці.

Крім того, Кабмін зменшив кількість критеріїв для визнання компанії критично важливою із трьох до двох.

Мобілізація з 1 березня: зміни у Резерв+

Щодо ситуації з додатком Резерв+ і автоматичним продовженням відстрочки, то відсутність сповіщення не означає автоматичної втрати права на відстрочку.

Адвокатка наголосила, що за роз’ясненням Міністерства оборони, це свідчить про те, що у державних реєстрах відсутні або неповні дані. У такому випадку громадянину необхідно особисто звернутися до будь-якого ЦНАПу із підтвердними документами.

– Важливо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають заяви на продовження відстрочки, – ця функція переведена в адміністративну та цифрову площину, – нагадала адвокатка.

Мобілізація з 1 березня 2026 року: кого можуть призвати

Мобілізація поширюється на військовозобов’язаних віком від 18 до 60 років, які визнані придатними за станом здоров’я та не мають законних підстав для відстрочки або бронювання.

При цьому:

чоловіки 25–60 років без військового досвіду можуть бути призвані за відсутності обмежень;

чоловіки 18–60 років із військовим досвідом (служба, резерв, облік) підлягають призову за умови придатності;

особи, які раніше були “обмежено придатними” або зняті з обліку за станом здоров’я, можуть бути призвані у разі позитивного висновку ВЛК.

Водночас призов у віці 18–25 років можливий лише для осіб, які мають статус військовозобов’язаного або добровільно укладають контракт (зокрема 18–24).

Граничний вік служби становить 60 років, однак можливе укладення контракту 60+ строком на один рік за взаємною згодою та потреби ЗСУ.

Мобілізація з 1 березня 2026 в Україні: посилення військового обліку

Окремо слід звернути увагу, що посилюється контроль за військовим обліком. Громадяни зобов’язані своєчасно оновлювати персональні дані, повідомляти про зміну місця проживання, сімейного стану, освіти чи місця роботи.

Невиконання цих обов’язків може тягнути адміністративну відповідальність.

Наразі відбувається системна цифровізація мобілізаційних процесів:

запроваджено електронні повідомлення про повістки в Резерв+;

діє експериментальний проєкт автоматичної постановки на військовий облік;

відстрочки та бронювання інтегруються з державними реєстрами.

Таким чином із 1 березня 2026 року не запроваджено нової моделі мобілізації, однак відбувається поступовий перехід до більш суворого адміністрування, цифрового контролю та централізованої перевірки підстав для відстрочки.

Для громадян ключовим залишається своєчасне оновлення даних та документальне підтвердження своїх прав.

