Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія буде нарощувати удари по інфраструктурі України.

Про це він сказав під час зустрічі з військовими у п’ятницю, 12 червня, повідомляють російські ЗМІ.

Путін заявив про нові удари по інфраструктурі Ураїни

– З огляду на те, що вони роблять, ми маємо… відповідати їм як слід. Ми це робимо і будемо нарощувати наші удари по інфраструктурі противника, – заявив диктатор.

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Вдень 12 червня президент України Володимир Зеленський закликав українців “сьогодні і наступними днями” звертати увагу на повітряні тривоги.

– Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії. Замість миру вони обирають ракети. Жодних інших карт у них немає, – сказав глава держави.

Повітряні сили ЗСУ також попередили, що російські військові протягом доби можуть здійснити запуск балістичної ракети Орешник по території України.

Заява Путіна не є першою погрозою з боку російської влади щодо посилення ударів по Україні.

25 травня МЗС РФ анонсувало удари по так званих центрах ухвалення рішень і командних пунктах у Києві.

У своїй заяві російське міністерство попереджало іноземних громадян, зокрема співробітників дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

У МЗС України заявили, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким самим, як і в попередні роки та місяці.

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