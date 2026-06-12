Президент України Володимир Зеленський закликав українців сьогодні та впродовж наступних днів реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський попередив про загрозу ракетного удару

– І обов’язково кожного дня – і сьогодні, і наступними днями, – будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії, – наголосив президент.

Глава держави зазначив, що росіяни “замість миру обирають ракети“, оскільки не мають жодних інших карт.

Зараз дивляться

– Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя, – закликав Зеленський.

Сьогодні у Повітряних силах застерегли, що протягом доби Росія може застосувати балістичну ракету середньої дальності Орєшнік з полігону Капустин Яр.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня РФ завдала удару по Білій Церкві Київської області ракетою Орєшнік. Боєприпас влучив у гаражний кооператив, обійшлося без постраждалих.

Після цього інциденту Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна неадекватом.

У листі до президента США Дональда Трампа глава держави уточнив, що тієї ночі російські війська застосували дві ракети Орєшнік.

Друга з них впала на території тимчасово окупованої частини Донецької області.

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