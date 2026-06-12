Замість миру обирають ракети: Зеленський закликав не ігнорувати сигнали тривоги
- Володимир Зеленський закликав українців у найближчі дні реагувати на сигнали повітряної тривоги.
- Повітряні сили попередили про можливе застосування Росією балістичної ракети Орєшнік протягом доби.
Президент України Володимир Зеленський закликав українців сьогодні та впродовж наступних днів реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Про це він повідомив у Telegram.
Зеленський попередив про загрозу ракетного удару
– І обов’язково кожного дня – і сьогодні, і наступними днями, – будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу й на що розраховують у Росії, – наголосив президент.
Глава держави зазначив, що росіяни “замість миру обирають ракети“, оскільки не мають жодних інших карт.
– Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність. Обов’язково бережіть життя, – закликав Зеленський.
Сьогодні у Повітряних силах застерегли, що протягом доби Росія може застосувати балістичну ракету середньої дальності Орєшнік з полігону Капустин Яр.
Нагадаємо, у ніч на 24 травня РФ завдала удару по Білій Церкві Київської області ракетою Орєшнік. Боєприпас влучив у гаражний кооператив, обійшлося без постраждалих.
Після цього інциденту Зеленський назвав російського диктатора Володимира Путіна неадекватом.
У листі до президента США Дональда Трампа глава держави уточнив, що тієї ночі російські війська застосували дві ракети Орєшнік.
Друга з них впала на території тимчасово окупованої частини Донецької області.