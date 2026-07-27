Уночі проти 27 липня російські війська атакували Запоріжжя, Сумську та Дніпропетровську області керованими авіабомбами, безпілотниками й артилерією.

Водночас Україна та США, за даними медіа, обговорюють нову пропозицію щодо припинення повітряних ударів, яку можуть представити Росії.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що Іран фактично вже бере участь у війні проти України через постачання Росії дронів Shahed і технологій їх виробництва.

Зараз дивляться

Про ці та інші події ночі та ранку 27 липня — читайте далі.

Атака на Запоріжжя

Уночі проти 27 липня російські війська атакували Запоріжжя керованою авіабомбою та безпілотниками.

Одна з авіабомб влучила у приватний житловий сектор. Унаслідок удару загинув 67-річний чоловік.

Під завалами опинився 22-річний хлопець. Після кількагодинної пошуково-рятувальної операції його деблокували живим. Він перебуває під наглядом лікарів, загрози життю немає.

Також російський безпілотник пошкодив квартиру в багатоповерховому будинку. Поранень дістали 53-річна жінка та 52-річний чоловік.

Удари по Сумщині

Російські війська завдали семи ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

Унаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Поранень дістали щонайменше семеро людей: 15-річна дівчина, 39-річний чоловік, жінки віком 58 і 70 років, а також 46-річна жінка та 48-річний чоловік, які перебували в автомобілі під час удару дрона. Ще одна 34-річна жінка постраждала внаслідок атаки БпЛА.

Під ударами були й інші громади області. У Шосткинській громаді травмований 45-річний чоловік, а у Середино-Будській — 58-річний місцевий житель.

Обстріли Дніпропетровщини

Упродовж ночі російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою.

У Дніпрі пошкоджено підприємство, багатоквартирні будинки, магазини та автомобілі.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь і Марганецька громада. Понівечено дитячий садок, об’єкти інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, а також хлібний кіоск.

Поранень дістали двоє людей, серед них шестирічний хлопчик. Ще одна 59-річна жінка лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині росіяни атакували районний центр, Васильківську та Дубовиківську громади. Пошкоджено гімназію, підприємство та приватний будинок.

У Павлограді після атаки виникла пожежа.

Україна та США обговорюють припинення повітряних атак

Українські та американські посадовці обговорили нову пропозицію щодо припинення повітряних ударів між Україною та Росією.

За даними Reuters, ініціативу можуть представити Москві в межах спроб відновити переговорний процес.

Раніше Україна вже пропонувала Росії припинення вогню, однак Кремль відхиляв такі пропозиції.

Водночас частина посадовців вважає, що українські удари по військових і промислових об’єктах у Росії посилюють економічний тиск на Москву та можуть вплинути на її готовність до переговорів.

У Кремлі заявили, що поки не мають достатньо інформації про можливу ініціативу та вважають коментарі передчасними.

Зеленський відповів на погрози Ірану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран фактично вже бере участь у війні проти України.

За його словами, Тегеран передав Росії тисячі ударних безпілотників Shahed, а згодом надав технології та ліцензії для їхнього виробництва.

Зеленський наголосив, що Україна не прагне відкривати новий фронт, однак не може ігнорувати участь Ірану у підтримці російської агресії.

Президент також зазначив, що Іран і Північна Корея допомагають Росії озброєнням та іншими військовими ресурсами.

За його словами, Україна має бути готовою до можливого посилення загроз з боку цих держав.

Велика Британія передасть Україні технологію Stone Cloak

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем під час зустрічі з Володимиром Зеленським має оголосити про передання Україні прав на технологію Stone Cloak.

Ідеться про британську систему радіоелектронної боротьби, призначену для глушіння російських засобів виявлення безпілотників.

Передання прав інтелектуальної власності дасть Україні можливість налагодити серійне виробництво таких систем.

Велика Британія вже передала українським військовим тисячі пристроїв Stone Cloak, які використовувалися на полі бою.

Очікується, що під час візиту Бернем і Зеленський також зустрінуться з українськими військовослужбовцями, які проходили підготовку у Великій Британії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 615-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.