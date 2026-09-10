Російські війська вночі та вранці 10 вересня продовжили атакувати українські регіони.

Київщина третю добу поспіль перебувала під ударами безпілотників, у Кривому Розі пошкоджені житлові будинки, школи та інші цивільні об’єкти, а у Хмельницькому після атаки на території ринку сталася повторна детонація.

На Дніпропетровщині росіяни понад 20 разів атакували три райони, а на Харківщині повторний удар припав по місцю роботи рятувальників.

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Окремо західні ЗМІ повідомляють про проблеми з постачанням продуктів у Києві після серії атак РФ на склади та логістичні центри.

Про ці та інші події ночі та ранку 10 вересня — читайте у дайджесті.

Атака на Київську область

Київська область у ніч проти 10 вересня третю добу поспіль перебувала під атакою російських ударних безпілотників.

За даними голови Київської ОВА Тимура Ткаченка, за три дні внаслідок російських ударів у регіоні пошкоджено 32 об’єкти.

Серед них — 26 приватних житлових будинків, чотири автомобілі та два виробничо-складські приміщення.

Найбільше руйнувань зафіксували у Фастівському та Бучанському районах.

За цей період постраждали троє людей. Їм надали необхідну медичну допомогу.

На місцях ударів продовжують працювати профільні служби, які обстежують пошкоджені будівлі та ліквідовують наслідки атак.

Удари по Кривому Рогу та Дніпропетровщині

Упродовж вечора та ночі російські війська понад 20 разів атакували три райони Дніпропетровської області.

Одним із головних напрямків ударів став Кривий Ріг. Російські безпілотники атакували п’ять локацій у Центрально-Міському та Саксаганському районах.

На двох із них після влучань виникли пожежі. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, а також заклади освіти, культури й об’єкти бізнесу.

За даними місцевої влади, у самому Кривому Розі постраждали п’ятеро людей. Двох чоловіків госпіталізували, один із яких перебував у важкому стані.

На Нікопольщині поранення дістали ще троє людей. Рятувальники евакуювали жінку з небезпечної зони та доправили її до лікарні.

У цьому районі пошкоджені заклад освіти, багатоквартирні та приватний житлові будинки.

На Синельниківщині після атак виникли пожежі, які рятувальникам вдалося ліквідувати.

Повторна детонація після атаки у Хмельницькому

У Хмельницькому російський безпілотник атакував територію одного з ринків. Після удару там спалахнула пожежа.

Коли на місце прибули підрозділи ДСНС та почали розгортати сили й техніку, сталася повторна детонація.

Внаслідок вибуху травмувалися четверо рятувальників. Їх госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

Пожежу вдалося ліквідувати.

До робіт залучали 45 рятувальників та вісім одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Удар по житловому сектору на Сумщині

Російські безпілотники атакували Сумську область. Один із ударів припав по житловому сектору в селі Шосткинського району.

Внаслідок атаки загинула людина, ще одна дістала травми.

Після удару виникла масштабна пожежа. Вогонь поширився на площу близько 500 кв. м.

До ліквідації наслідків залучили підрозділи ДСНС. Під час роботи рятувальникам вдалося також винести з небезпечної зони кількох свійських тварин.

У Києві порожніють полиці супермаркетів після атак РФ

У частині супермаркетів Києва після серії російських ударів по продовольчих складах та логістичних центрах полиці залишаються порожніми або заповненими лише частково. Про це пише британське видання The Guardian.

Журналісти побували в одному із супермаркетів Novus та звернули увагу на нестачу частини товарів. При цьому масового скуповування продуктів у столиці наразі не спостерігається.

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький розповів виданню, що останні російські удари зруйнували або суттєво пошкодили логістичні центри провідних торговельних мереж, серед яких Novus, АТБ, Сільпо та Фора.

За його словами, проблема полягає не у нестачі продуктів в Україні, а в порушенні системи їх зберігання та доставки до магазинів. Торговельним мережам доводиться терміново перебудовувати логістику.

Висоцький оцінює можливе зростання цін через додаткові витрати приблизно у 2,5%.

Бізнес розглядає різні способи зробити систему постачання менш вразливою до російських ударів — від розподілу запасів між кількома невеликими складами до використання підземних сховищ та перенесення частини інфраструктури до Польщі.

The Guardian зазначає, що останнім часом під російськими ударами опиняються не лише продовольчі склади. Атак зазнавали також логістичні центри електронної комерції, склади медикаментів та гуманітарної допомоги.

Трамп пообіцяв американцям по $5 тис.

Президент США Дональд Трамп заявив, що кожен повнолітній американець може отримати по $5 тис., якщо Республіканська партія збереже контроль над Палатою представників і Сенатом після проміжних виборів.

Про це він заявив під час виступу на з’їзді Республіканської партії у Далласі.

Можливі виплати він порівняв із дивідендами, які успішні компанії виплачують своїм інвесторам. Водночас Трамп висунув ще одну умову — отримані гроші американці повинні будуть витратити лише на території США.

Президент не уточнив, з яких джерел планує профінансувати таку програму та яким буде механізм виплат.

За приблизними підрахунками, якщо виплачувати по $5 тис. близько 267 млн повнолітніх американців, загальна сума перевищить $1,3 трлн.

Проміжні вибори до Конгресу США відбудуться у листопаді 2026 року.

Дрон ледь не влучив у літак Зеленського

Літак із президентом України Володимиром Зеленським на борту ледь не потрапив під удар безпілотника під час вильоту з Молдови до Норвегії 8 вересня.

Про це прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере розповів в ефірі суспільного мовника NRK.

За словами Стере, дрон майже влучив у літак українського президента. Водночас він не пояснив, звідки отримав цю інформацію, та не уточнив, наскільки близько безпілотник перебував до борту.

До Норвегії Зеленський прибув увечері 8 вересня. Він мав взяти участь у церемонії прощання з королем Гаральдом V у Осло.

Під час перебування у Норвегії президент України також зустрівся з Йонасом Гаром Стере та представниками оборонних компаній союзників.

Атаки на Сочі та Махачкалу

У ніч проти 10 вересня безпілотники атакували російські Сочі та Махачкалу. У містах повідомляли про вибухи, роботу ППО, пожежі та пошкодження інфраструктури.

У Сочі вибухи почали лунати ще ввечері 9 вересня. Місцеві Telegram-канали та OSINT-ресурси повідомляли про атаку безпілотників і безекіпажних катерів.

Оперативний штаб Краснодарського краю заявив, що після атаки безекіпажних катерів на набережній Сочі спалахнула пожежа. Через повітряну небезпеку у місті також достроково завершили концерт російської співачки Тетяни Буланової, яка публічно підтримує війну проти України.

Близько 04:00 безпілотники атакували Махачкалу в Дагестані. Місцеві жителі чули вибухи, а в районі порту було видно задимлення.

Глава Дагестану згодом підтвердив пошкодження портової інфраструктури та будівлі театру. На території порту виникла пожежа.

Окремо вранці сервіс NASA FIRMS зафіксував осередок пожежі в Азовському морі поблизу Керчі. OSINT-ресурси припускають, що горіти могло судно, пов’язане з російським “тіньовим флотом”, однак офіційного підтвердження цього станом на ранок не було.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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