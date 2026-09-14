Керівник Офісу президента Кирило Буданов вважає, що ситуація з підозрами директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу та близькій до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) особі, а також раптовий виїзд генпрокурора Руслана Кравченка за кордон шкодять іміджу України.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі виданню Українська правда.

Реакція Буданова

Зокрема, на прохання прокоментувати ситуацію із заявами генпрокурора Руслана Кравченка та його виїздом за кордон Кирило Буданов зазначив: Все це ненормально і максимально шкодить іміджу України у світі.

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Нагадаємо, 4 вересня ввечері НАБУ і САП в межах операції Карфаген заявили про викриття п’ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора Сергієм Кропивою, які покривали мережу шахрайських кол-центрів та легалізували понад 42 млн грн.

В рамках операції обшуки проводилися, зокрема, й у кабінетах та будинку генпрокурора Руслана Кравченка. Згодом суд арештував кількох фігурантів справи, а сам Кравченко заявив про відставку.

14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Ще одна підозра стосується близької до керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) особи. Генпрокурор також закликав Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка подати у відставку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Руслана Кравченка є тільки один шлях — звільнення з посади.

У НАБУ заявили, що поки жодної підозри директору Семену Кривоносу офіційно не вручено.

У НАБУ і САП заявили, що розцінюють дії генерального прокурора як продовження системної атаки на антикорупційні органи.

Джерело : Українська правда

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