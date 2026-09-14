Білорусь продовжує активно сприяти РФ у веденні війни проти України.

Зокрема, нещодавні ворожі удари дронами по Волинській, Рівненській та Львівській областях забезпечувалися завдяки інфраструктурі на території Білорусі.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

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Білорусь продовжує допомагати РФ у веденні війни

За словами речника Демченка, російські повітряні цілі отримували навігаційні сигнали через спеціальне обладнання, встановлене у сусідній країні.

— Бачимо, що Білорусь не припиняє підтримувати країну-терористку, бо навіть ці повітряні удари, які стосувалися Рівненської, Волинської та Львівської областей – все це забезпечувалося також фактично з території Білорусі, — наголосив Андрій Демченко.

Демченко уточнив, що безпілотники, які РФ запускала по західних регіонах України, підживлювалися сигналом через ретранслятори, розміщені на білоруській території.

У ДПСУ підкреслюють, що попри відсутність ознак формування ударних кулаків РФ поблизу кордону, напрямок залишається потенційно небезпечним.

— Хоч ми й не фіксуємо, як і раніше, там нарощення якихось ударних угруповань поряд із нашим кордоном, в безпосередній близькості на території Білорусі, але в цілому загроза з Білорусі – вона і далі йде, — підсумував речник прикордонного відомства.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 вересня російські війська завдали удару поблизу міжнародного пункту пропуску Ягодин на кордоні України з Польщею.

Про те, що РФ вдарила по залізничній інфраструктурі біля Ягодина, повідомив у коментарі Фактам ICTV Андрій Демченко.

Згодом Укрзалізниця повідомила нові деталі атаки РФ поблизу польського кордону.

На думку компанії, російський безпілотник міг цілитися саме у дипломатичний потяг, в якому їхали радники з питань безпеки кількох країн ЄС, колишні європейські посадовці, зокрема експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон.

В червні Володимир Зеленський заявляв, що на кордоні з Білоруссю працюють ретранслятори, які коригують російські дронові удари по Україні.

Пізніше Зеленський повідомив, що у Білорусі припинили роботу ретранслятори для російських дронів.

Однак у вересні начальник Головного управління розвідки МОУ Олег Іващенко повідомив, що ретранслятори у Білорусі знову запрацювали.

Фото: ДПСУ

Джерело : Укрінформ

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