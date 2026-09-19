Нові смартфони Apple намагалися ввезти в Україну з Польщі через пункт пропуску Нижанковичі, не задекларувавши їх на митниці.

Про це повідомили Державна прикордонна служба України та Державна митна служба.

Перші iPhone 18 намагалися нелегально завезти в Україну: що відомо

Зазначається, що нові смартфони перевозили двома автомобілями Volkswagen, за кермом яких перебували 32-річний чоловік та 24-річна жінка — жителі Львівщини.

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Для перетину кордону вони обрали смугу спрощеного митного контролю “зелений коридор”. Під час огляду в кожному автомобілі митники та прикордонники виявили по чотири нові iPhone 18 Pro Max.

За інформацією ДПСУ, водії пояснили, що смартфони нібито призначалися для особистого користування. Однак вартість гаджетів перевищувала дозволену норму для ввезення без декларування та сплати митних платежів.

Загалом вилучили вісім iPhone 18 Pro Max орієнтовною вартістю близько 850 тис. грн.

За обома фактами митники склали протоколи про порушення митних правил за ч. 2 ст. 471 Митного кодексу України. Вилучені смартфони передали на склад митниці.

iPhone 18 Pro Max: ціна та характеристики

Apple представила iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max 9 вересня 2026 року. Нові смартфони отримали процесор A20 Pro, оновлену систему охолодження, камеру з регульованою діафрагмою та збільшений час автономної роботи.

В Україні передзамовлення на нові iPhone 18 стартували 18 вересня, а офіційний початок продажів запланований на 25 вересня.

За актуальними пропозиціями українських ритейлерів, iPhone 18 Pro Max коштує від 98 449 до 138 729 грн залежно від обсягу пам’яті та конкретного продавця.

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