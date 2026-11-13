У застосунку Повітряна тривога повністю відновили всі функції після несанкціонованого доступу до інтерфейсу оператора. Відтепер користувачі знову можуть відстежувати орієнтовний рух повітряних цілей на карті.

Про це повідомили в застосунку Повітряна тривога та в Мінцифри. Відновлення роботи застосунку також підтвердив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Застосунок Повітряна тривога відновив роботу

– Вже запрацював додаток Повітряна тривога із цілями. Я вже на своєму телефоні перевірив – з’явилися Шахеди, КАБи та інші цілі, – сказав Ігнат.

Для посилення захисту системи команди Ajax Systems і Stfalcon спільно з Мінцифрою провели аудит безпеки та запровадили додаткові заходи на всіх рівнях.

Зараз дивляться

Зокрема, на вимогу Повітряних сил ЗСУ доступ до інформації про повітряні цілі на карті тепер можливий лише після авторизації через Дію.

Верифікація користувачів передбачає підтвердження особи за допомогою системи онлайн-банкінгу.

У Мінцифри пояснили, що Дія не передає застосунку персональних даних, а лише підтверджує проходження користувачем верифікації. Сам застосунок Повітряна тривога не збирає і не зберігає особистої інформації.

Для користування іншими функціями авторизація не потрібна. Без входу через Дію залишаються доступними відображення рівнів небезпеки, сповіщення про повітряні тривоги та перегляд укриттів на мапі.

Нагадаємо, 1 листопада застосунок Повітряна тривога став об’єктом кібератаки. О 22:47 користувачі отримали неправдиве сповіщення про нібито радіаційну та хімічну загрозу для Києва та можливі вуличні бої в столиці.

Юрій Ігнат підтвердив, що в ніч проти 2 листопада російські хакери атакували застосунок. За його словами, інцидент не вплинув на роботу Сил оборони України.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю PBS NewsHour заявив, що Україна вжила відповідних заходів у відповідь на російську кібератаку, внаслідок якої українці отримували фальшиві повідомлення про небезпеку.

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