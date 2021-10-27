Курс валют в Україні вкотре оновився, зокрема піднявся курс долара та євро. 27 жовтня Нацбанк встановив курс долара на рівні 26,41 грн за одиницю.

Ще вчора, 26 жовтня, американську валюту можна було придбати за 26,35 грн – на 6 коп дешевше.

Курс євро в НБУ становить 30,68 грн – на 11 коп більше, якщо порівнювати з попереднім днем.

Станом на 27 жовтня злотий в Україні можна придбати за 6,66 грн. Курс російського рубля також підвищився і зараз складає 3,8 грн за 10 рублів.

Курс валют в Україні від НБУ на 27 жовтня 2021:

$1 – 26,41 грн;

€1 – 30,68 грн;

1 польський злотий – 6,66 грн;

10 російських рублів – 3,8 грн.

Кожен українець протягом 2022 року повинен сплатити 14 тис. грн податків, щоб погасити держаний борг України. Про це повідомив очільник Рахункової палати Валерій Пацкан.

За його словами, у наступному році сума боргу може зрости до 3,1 трлн грн.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що станом на кінець серпня держборг становить $90 млрд. За останній місяць літа сума зменшилася на $0,44 млрд.

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