Росія нарощує боєготовність своїх окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Наразі там розпочалися масштабні військові навчання.

Такі дані оприлюднило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

– Командування ЗС РФ нарощує боєготовність російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, – зазначається в повідомленні.

За даними розвідки, військові навчання в ОРДЛО (окремих районах Донецької та Луганської областей) розпочалися напередодні, 22 листопада. Вони проходять у з’єднаннях та частинах так званого 1-го (базується в Донецьку) та 2-го (в Луганську) армійських корпусів окупантів.

До організованих РФ масштабних командно-штабних навчань залучені: підрозділи так званих силових структур, мобілізаційний резерв бойовиків, окупаційні “адміністрації”. Контролює цей процес комплексна комісія, сформована із представників 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ.

На тлі навчань окупантів активізувалися російські пропагандистські ЗМІ.

– Проведення навчань супроводжується активізацією діяльності російських пропагандистських ЗМІ для підготовки чергових фейкових матеріалів із дискредитації підрозділів Об’єднаних сил, – наголосили в розвідці.

Що відомо про нарощування військ РФ біля кордонів України

Нещодавно деякі західні ЗМІ оприлюднили інформацію про накопичення російських військ біля кордонів України. В одній зі статей йшлося про те, що Росія перекидає дедалі більше бойових танків до українських кордонів.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, військові маневри РФ біля кордонів перебуватимуть на піку в січні 2022 року.

А в інтервʼю американському виданню Буданов заявив, що Росія уже сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тис. військ і може здійснити атаку на нашу країну наприкінці січня – початку лютого 2022 року одразу з кількох напрямів. За словами голови розвідки, атака РФ може включати авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, з повітряно-десантними нападами на Сході України, десантними атаками в Одесі та Маріуполі та меншим вторгненням з території Білорусі.

Глава Пентагону Ллойд Остін уже запевнив, що США стежать за діями РФ біля українських кордонів. США можуть запровадити жорсткі санкції у разі вторгнення Росії до України. Також з’явилася інформація, що США можуть відправити військових радників та нове обладнання, включаючи зброю, в Україну.

У Франції застерегли, що будь-яке порушення державних кордонів України та вторгнення на її територію матиме для РФ дуже серйозні наслідки.

А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Альянс готовий реагувати в разі зміни ситуації на кордоні між Україною та РФ.