До розгляду у Верховній Раді цього тижня заплановані законопроєкти про пенсійну реформу та економічний паспорт українця.

Про це заявив під час засідання погоджувальної ради депутатських фракцій і груп нардеп від Слуги народу, голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев.

– Цього тижня в нас пенсійна реформа, яку ми повинні підтримати, економічний паспорт, що піклується про майбутнє дітей, збільшення суми гарантування вкладів, що зміцнить банківську систему і покращить довіру до неї, – зазначив він.

Йдеться про розгляд у повторному першому читанні допрацьованого законопроєкту №2683 про запуск в Україні накопичувальних пенсій.

Пакет ініційованих президентом законопроєктів про економічний паспорт українця (№6394-6397) також розглядатимуть у першому читанні. Ці документи передбачають створення Фонду майбутніх поколінь. У ньому будуть відкриті рахунки для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати ренти за використання надр. Учасниками Фонду зможуть стати українці, народжені з 1 січня 2019 року. А використати кошти після досягнення повноліття можна буде на: навчання в українських закладах освіти; придбання житла в Україні; накопичувальний пенсійний рахунок; лікування.

Що стосується збільшення суми гарантування вкладів, то в Раді очікує на друге читання законопроєкт № 5542-1. Цим документом пропонується поступово збільшити суму граничного розміру відшкодування коштів за вкладами до 600 тис. грн. Ймовірно, саме цей документ мав на увазі Гетманцев.

Крім того, нардеп закликав включити до порядку денного ВР законопроєкт № 3793 про Експортно-кредитне агентство.

Варто зазначити, що Верховна Рада завтра може ухвалити постанову про звернення до ООН, Європарламенту, урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу РФ, який Москва здійснює для перешкоджання прагненням України до членства в НАТО та ЄС.

А під час першої цього року години запитань до уряду в п’ятницю, 28 січня, нардепи заслухають міністра оборони Олексія Резнікова, очільника МОЗ України Віктора Ляшка, а також прем’єра Дениса Шмигаля. Їхні доповіді стосуватимуться ситуації на українсько-російському кордоні, подолання пандемії коронавірусу та енергетичної безпеки України.