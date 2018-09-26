На аукціоні за $375 тис. продали перший комп’ютер від Apple

У США анонімний бізнесмен придбав на аукціоні першу модель комп’ютера Apple I за 375 тисяч доларів. Продана на аукціоні модель – одна з небагатьох, які до сих пір працюють.

Про це повідомляє Українська служба BBC.

– Наші експерти кажуть, що в усьому світі зараз залишилося лише близько 15 таких комп’ютерів. Ви можете включити його і відчути, що ви у 1976 році. Це дивно, – сказав один з організаторів аукціону.

Що стосується можливостей Apple I, то зараз використовувати комп’ютер у роботі неможливо. Однак відомо, що дані на ньому зберігаються на касетному магнітофоні. А клавіатура до нього спершу не додавалася.

Пристрій було зібрано особисто одним із співзасновників Apple Стівом Возняком. Стів Джобс вмовив його виставити комп’ютер на продаж. У 1976 році Apple I вперше почали продавати за ціною 666 доларів 66 центів.

– У порівнянні з подальшою моделлю – Apple II – Apple I був дуже недосконалим. Однак саме він показав світу, що персональний комп’ютер може бути доступним і корисним, – сказав Возняк.

За оцінками, Возняк з Джобсом тільки у перший рік продали близько 200 пристроїв Apple I. Це стало можливим завдяки співпраці з магазином комп’ютерної техніки у місті Пало-Альто, Каліфорнія.

Зазначимо, що Apple I – перший персональний комп’ютер в історії, який продавався у повністю зібраному стані.

Обсяг продажів Apple II склав уже 5 мільйонів одиниць. Саме з цих продуктів почалася історія Apple і її шлях до того, щоб перетворитися у найдорожчу компанію в історії США.

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До речі, анкету на пошук роботи засновника компанії Apple Стіва Джобса, датовану 1973 роком, виставили на продаж на аукціоні у Бостоні за $50 тисяч.