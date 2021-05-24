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Євгенія Шапоренко |

Billboard Music Awards: The Weeknd забрав 10 нагород

The Weeknd

У США відгриміла музична премія Billboard Music Awards 2021. Зіркою вечора став американський виконавець The Weeknd. R&B артист отримав одразу 10 нагород, зокрема він став Найкращим артистом і Найкращим R&B виконавцем.

На цей момент The Weeknd перебуває на п’ятому місці за сумарною кількістю нагород від Billboard Music Awards.

До речі, Billboard Music Awards для The Weeknd стала таким собі реваншем, адже цього року на премії Греммі його точно обділили увагою і не дали жодної номінації, хоча його крайній альбом був у топі за всіма показниками. Тоді розгорівся справжній скандал, але організатори на поступки не пішли.

 

Billboard Music Awards

Спеціальну нагороду на Billboard Music Awards отримав Дрейк, як Найкращий артист десятиліття. Також спеціальну нагороду вручили Пінк – За внесок у музику.

Повний список лауреатів премії Billboard Music Awards – дивіться на Фактах ICTV.

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