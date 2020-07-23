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Від неї відмовилися: на Полтавщині народилася дівчинка “без шкіри”

На Полтавщині з’явилася на світ дівчинка з надзвичайно рідкісним генетичним захворюванням синдромом Ноя-Лаксової – синдромом, коли шкіра увесь час відлущується. Батьки від неї відмовились і маля лишилося сам на сам з тяжкою хворобою.

Але світ не без добрих людей. Дівчинку назвали Сашою і тепер за її життя борються лікарі дитячої клініки Кременчука і небайдужі люди.

Догляд майже як за звичайною новонародженою дитиною, але значно більше уваги потребує шкіра малечі. Тому купають Сашу двічі на день, обробляють шкіру як мінімум чотири рази на добу.

Дивіться: Допомога дитині: у Ані з Черкащини рідкісне генетичне захворювання Баттена

Препарати для Саші потрібні постійно. Першими кинулись на допомогу благодійники. Саме до них звернулись лікарі. За кілька днів вдалося зібрати близько 30 тис. грн. Благодійний Фонд взяв під опіку крихітку і навіть консультувалися з лікарями з Києва та Ізраїлю. Там поки схвалюють лікування дівчинки, а далі все залежатиме від організму маляти.

Лікування довготривале, щомісяця потрібно майже 40 тис. грн лише на препарати для шкіри, а попереду інші обстеження і лікування. Тому, навіть найменша допомога – це шанс на життя для дівчинки.

Реквізити: ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП

Рахунок в ПриватБанку – ЄДРПОУ 38655743

Полтавський ГРУ, МФО 331401

р/р UA903314010000026001054609785

Картка-ключ до рахунку фонду  5169 3305 1652 6859 (зареєстрована на директора фонду)

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