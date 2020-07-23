Від неї відмовилися: на Полтавщині народилася дівчинка “без шкіри”

На Полтавщині з’явилася на світ дівчинка з надзвичайно рідкісним генетичним захворюванням синдромом Ноя-Лаксової – синдромом, коли шкіра увесь час відлущується. Батьки від неї відмовились і маля лишилося сам на сам з тяжкою хворобою.

Але світ не без добрих людей. Дівчинку назвали Сашою і тепер за її життя борються лікарі дитячої клініки Кременчука і небайдужі люди.

Догляд майже як за звичайною новонародженою дитиною, але значно більше уваги потребує шкіра малечі. Тому купають Сашу двічі на день, обробляють шкіру як мінімум чотири рази на добу.

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Препарати для Саші потрібні постійно. Першими кинулись на допомогу благодійники. Саме до них звернулись лікарі. За кілька днів вдалося зібрати близько 30 тис. грн. Благодійний Фонд взяв під опіку крихітку і навіть консультувалися з лікарями з Києва та Ізраїлю. Там поки схвалюють лікування дівчинки, а далі все залежатиме від організму маляти.

Лікування довготривале, щомісяця потрібно майже 40 тис. грн лише на препарати для шкіри, а попереду інші обстеження і лікування. Тому, навіть найменша допомога – це шанс на життя для дівчинки.

Реквізити: ВБФ ДОПОМОГИ ТА РОЗВИТКУ ХЕЛП ГРУП Рахунок в ПриватБанку – ЄДРПОУ 38655743 Полтавський ГРУ, МФО 331401 р/р UA903314010000026001054609785 Картка-ключ до рахунку фонду 5169 3305 1652 6859 (зареєстрована на директора фонду)

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