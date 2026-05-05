Во время ночной атаки на Украину 5 мая российские войска применили 11 баллистических ракет и 164 беспилотника.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину началась в 18:00 4 мая. Российские войска применили 11 баллистических ракет Искандер-М, которые запускали из Ростовской, Воронежской и Брянской областей РФ.

Также враг атаковал 164 ударными БпЛА типа Shahed, в частности реактивными, дронами Гербера, Италмас и беспилотниками-имитаторами типа Пародия.

Пуски БпЛА осуществлялись из районов Брянска, Курска, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово в РФ, а также из Гвардейского на временно оккупированной территории Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 09:00 5 мая противовоздушная оборона сбила или приглушила одну баллистическую ракету и 149 вражеских беспилотников типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов-имитаторов Пародия на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

Попадание восьми баллистических ракет и 14 ударных БпЛА зафиксировано на 14 локациях. Кроме того, обломки сбитых целей упали на 10 локациях.

Еще две баллистические ракеты, по данным Воздушных сил, не достигли своих целей, информация уточняется.

Напомним, что в ночь на 5 мая российские войска нанесли ракетный удар по Харькову.

По словам городского главы Игоря Терехова, одно из попаданий произошло по открытой территории в Основянском районе города.

В результате удара повреждена крыша и окна многоквартирного жилого дома. Также зафиксировано еще одно попадание вблизи складских помещений в том же районе.

После атаки повреждены склад и автомобили, которые находились рядом. По предварительной информации, в Харькове обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Броварах Киевской области в результате ночной дроновой атаки пострадали два человека.

По словам начальника Киевской ОВА Николая Калашника, в городе повреждено остекление квартиры, фасад многоэтажного дома и автомобиль.

Пострадали 34-летняя женщина и 37-летний мужчина.

Также в результате атаки произошел пожар на промышленном объекте в Вышгородском районе. Там травмирован один человек.

Также ночью российские войска атаковали Полтавскую область ракетами и ударными беспилотниками.

По данным начальника Полтавской ОВА Виталия Дякивнича, по состоянию на 08:00 известно о четырех погибших. Еще 31 человек получил травмы различной степени тяжести, среди раненых есть спасатели.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что среди погибших — двое работников ГСЧС, которые прибыли на место попадания для ликвидации последствий атаки.

В Полтавском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков на двух локациях. В результате атаки повреждены промышленное предприятие, железнодорожная инфраструктура, а без газоснабжения остались 3 480 абонентов.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается: в воздушном пространстве еще находятся несколько вражеских БПЛА.

Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1532-е сутки.

