Сентябрь, 25 в 14:41

В Испании считают, что россиянам, которые желают покинуть пределы РФ после объявленной частичной мобилизации, нужно предоставить такую ​​возможность.

Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

– Это не война против россиян. И мы с самого начала это четко определили. Мы ничего не имеем против российского народа, а тем более против тех людей, которые имеют большое мужество выходить на демонстрации, рискуя попасть в тюрьму или даже жизнью, – сказал министр иностранных дел Испании.

По мнению главного дипломата страны, тем, кто пытается уехать из России, нужно предоставить возможность это сделать, и это вполне возможно.

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– Мы, европейцы, вместо того, чтобы полностью лишить россиян возможности получать визы, остались открытыми в вопросе выдачи виз тем, кто отвечает соответствующим требованиям, – сказал Хосе Мануэль Альбарес.

Не будут предоставлять убежище гражданам России, которые пытаются сбежать от мобилизации, в Литве, Латвии, Эстонии, Польше, Чехии, Казахстане.

22 сентября, на следующий день после объявления частичной мобилизации в РФ, временно приостановила действие соглашения об упрощении визового режима с Россией Норвегия.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 214-е сутки.

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Источник: La Razon