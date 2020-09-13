Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 13 сентября в Киеве обнаружили еще 310 больных Covid-19.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло трое киевлян. В общем Covid-19 унес жизни 269 человек.

Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 17 261.

Заболели:

166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;

118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;

15 девочек от одного года до 16 и 11 мальчиков от 2 до 16 лет.

Заболели также 20 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. В общем коронавирус победил 5 281 житель Киева.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: