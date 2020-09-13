Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 13 сентября в Киеве обнаружили еще 310 больных Covid-19.
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло трое киевлян. В общем Covid-19 унес жизни 269 человек.
Подтвержденных случаев заболевания Covid-19 на сегодня в столице уже 17 261.
Заболели:
- 166 женщин в возрасте от 18 до 82 лет;
- 118 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет;
- 15 девочек от одного года до 16 и 11 мальчиков от 2 до 16 лет.
Заболели также 20 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 52 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 14 человек. В общем коронавирус победил 5 281 житель Киева.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.