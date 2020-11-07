Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 7 ноября в Киеве зафиксировали 854 новых случая коронавируса.
Всего в столице 43 229 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых 852 стал смертельным. Выздоровело за сутки 1 162 киевлян.
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Заболели:
- 494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;
- 17 девушек от 19 дней до 17 лет;
- 20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализированы 86 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев обнаружили в Деснянском районе — 142, в Дарницком — 122, и в Днепровском районе — 96 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.