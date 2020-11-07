Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 7 ноября в Киеве зафиксировали 854 новых случая коронавируса.

Всего в столице 43 229 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, из которых 852 стал смертельным. Выздоровело за сутки 1 162 киевлян.

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Заболели:

494 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

323 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет;

17 девушек от 19 дней до 17 лет;

20 мальчиков от 2 дней до 17 лет.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализированы 86 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев обнаружили в Деснянском районе — 142, в Дарницком — 122, и в Днепровском районе — 96 случаев.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: