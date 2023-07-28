Тактична пауза РФ для накопичення сил – Гуменюк про відносно спокійну ніч на Півдні

Відносно спокійна ніч на Півдні України 28 липня може бути ознакою тактичної паузи російських окупантів.

Про це в коментарі ведучому ICTV Вадиму Карп’яку під час ефіру загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, ворог наразі накопичує сили, аби продовжувати тиснути на порти, а також акваторію Чорного моря, де намагається панувати.

– Ми все частіше чуємо, і з радіоперехоплень зокрема, що росіяни попереджають цивільні судна про неможливість прямування до українських портів, – зазначила Наталія Гуменюк.

Також в Оперативному командуванні Південь не виключають, що росіяни могли посилити мінування акваторії.

І хоч українські захисники поки не спостерігають конкретних дій, є версія, що вибухи понад десяти ворожих мін біля берегів лише за останні два дні стались не лише тому, що боєприпаси принесло штормом, а й тому, що їй побільшало в морі.

Лише дві міни вдалось знищити контрольовано. Решта вибухнули самовільно. Через це зазнали руйнувань будівлі на узбережжі.

Люди, на щастя, не постраждали лише тому, що наразі доступ до узбережжя є обмеженим.

Нагадаємо, що 17 липня РФ, заявивши про фактичне припинення домовленостей щодо зернової угоди, відразу почала обстрілювати українську портову інфраструктуру.

Зокрема, із того часу лише по Одеській області росіянами було випущено:

Повномасштабна війна в Україні триває вже 520-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Ukraine Media Center Odesa

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.