Массированный обстрел Украины и законопроект о мобилизации в первом чтении: новости 7 февраля
Утром 7 февраля российские войска пытались нанести массированную ракетную атаку по мирным городам Украины. В частности, прогремели взрывы в Киеве, Дрогобыче, Николаеве, Харькове и других населенных пунктах.
Верховная Рада приняла скандальный законопроект о мобилизации в Украине в первом чтении. Теперь правки к нему должны рассмотреть накануне второго чтения.
Что произошло в Украине и мире за сутки 7 февраля 2024 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.
- Обстрел Киева
- Взрыв в Дрогобыче Львовской области
- Атака по Николаеву
- Удары С-300 по Харькову
- Поднятие истребителей в Польше
- Законопроект о мобилизации
Обстрел Киева
В результате обстрела в Киеве погибло четыре человека, еще 40 граждан получили ранения. В Голосеевском районе вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме, здании СТО на площади 800 кв. м, сгорело или повреждено около 40 авто, сообщили в КГВА.
На границе Днепровского и Деснянского районов в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели, произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции.
В Днепровском районе зафиксировано повреждение теплосети. Без отопления остались 355 жилых домов. Ожоговый центр, расположенный в этом районе, был запитан от модульных котельных.
Взрыв в Дрогобыче Львовской области
Во Львовской области зафиксировано попадание по промышленному объекту в Дрогобыче. Там частичное разрушение здания, а в результате пожара повреждены крыша на площади 500 кв. м и автомобиль-мусоровоз. По информации ОВА, люди не пострадали.
Силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. В одном из сел Николаевской общины в поле, расположенном в 400 м от жилых домов, обнаружили обломки ракеты, которая не сдетонировала.
Атака по Николаеву
По словам главы ОВА Виталия Кима, Николаев атаковали ракетами и дронами Shahed, в результате чего есть погибший. Мужчина умер от травм после того, как его повезли в больницу.
В результате атаки по Николаеву повреждено около 20 жилых домов, вспыхнул пожар на участке подземного газопровода, зафиксирован удар по территории инфраструктурного объекта, где повреждено техническое сооружение.
Удары С-300 по Харькову
Российские войска обстреляли ракетами С-300 Харьков, зафиксировано попадание в Слободском районе. Ранена 52-летняя женщина, есть повреждения нежилой инфраструктуры, отчитались в Харьковской ОВА.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 22 населенных пунктов Харьковской области за сутки. Среди них — Волчанск, Охримовка, Варваровка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Песчаное, Петропавловка, Кисловка, Котляровка.
Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами, обстреляв населенные пункты Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное и другие.
Поднятие истребителей в Польше
В Польше подняли истребители F-16 из-за обстрела российских войск по Украине. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что вражеские ракеты маневрировали и меняли курс в западных областях Украины, в частности, в направлении польской границы.
Законопроект о мобилизации
Верховная Рада поддержала в первом чтении новый скандальный законопроект о мобилизации в Украине без предложений Комитета.
Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что ожидается внесение правок до 21 февраля и пройдет второе чтение.
Нардеп Украины предполагает, что законопроект о мобилизации могут принять в целом в последнюю неделю февраля, подписать в начале марта. Тогда документ вступит в силу через месяц, то есть в апреле.