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Юлия Захарченко, редактор ленты

Массированный обстрел Украины и законопроект о мобилизации в первом чтении: новости 7 февраля

Массированный обстрел Украины и законопроект о мобилизации в первом чтении: новости 7 февраля
Фото: Факти ICTV

Утром 7 февраля российские войска пытались нанести массированную ракетную атаку по мирным городам Украины. В частности, прогремели взрывы в Киеве, Дрогобыче, Николаеве, Харькове и других населенных пунктах.

Верховная Рада приняла скандальный законопроект о мобилизации в Украине в первом чтении. Теперь правки к нему должны рассмотреть накануне второго чтения.

Что произошло в Украине и мире за сутки 7 февраля 2024 года – читайте далее в материале на сайте Факты ICTV.

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Обстрел Киева

В результате обстрела в Киеве погибло четыре человека, еще 40 граждан получили ранения. В Голосеевском районе вспыхнул пожар в многоэтажном жилом доме, здании СТО на площади 800 кв. м, сгорело или повреждено около 40 авто, сообщили в КГВА.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 7 февраля 2024

Фото: Нацполиция

На границе Днепровского и Деснянского районов в результате падения обломков повреждены высоковольтные подземные электрокабели, произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции.

В Днепровском районе зафиксировано повреждение теплосети. Без отопления остались 355 жилых домов. Ожоговый центр, расположенный в этом районе, был запитан от модульных котельных.

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Массированный обстрел Украины и законопроект о мобилизации в первом чтении: новости 7 февраля

Взрыв в Дрогобыче Львовской области

Во Львовской области зафиксировано попадание по промышленному объекту в Дрогобыче. Там частичное разрушение здания, а в результате пожара повреждены крыша на площади 500 кв. м и автомобиль-мусоровоз. По информации ОВА, люди не пострадали.

Силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. В одном из сел Николаевской общины в поле, расположенном в 400 м от жилых домов, обнаружили обломки ракеты, которая не сдетонировала.

Атака по Николаеву

По словам главы ОВА Виталия Кима, Николаев атаковали ракетами и дронами Shahed, в результате чего есть погибший. Мужчина умер от травм после того, как его повезли в больницу.

Что произошло в Украине и мире: главные новости за 7 февраля 2024

Фото: ГСЧС

В результате атаки по Николаеву повреждено около 20 жилых домов, вспыхнул пожар на участке подземного газопровода, зафиксирован удар по территории инфраструктурного объекта, где повреждено техническое сооружение.

Удары С-300 по Харькову

Российские войска обстреляли ракетами С-300 Харьков, зафиксировано попадание в Слободском районе. Ранена 52-летняя женщина, есть повреждения нежилой инфраструктуры, отчитались в Харьковской ОВА.

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Массированный обстрел Украины и законопроект о мобилизации в первом чтении: новости 7 февраля

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 22 населенных пунктов Харьковской области за сутки. Среди них — Волчанск, Охримовка, Варваровка, Казачья Лопань, Малая Волчья, Песчаное, Петропавловка, Кисловка, Котляровка.

Оккупанты усилили удары управляемыми авиабомбами, обстреляв населенные пункты Ветеринарное, Охримовка, Малая Волчья, Песчаное и другие.

Поднятие истребителей в Польше

В Польше подняли истребители F-16 из-за обстрела российских войск по Украине. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что вражеские ракеты маневрировали и меняли курс в западных областях Украины, в частности, в направлении польской границы.

Законопроект о мобилизации

Верховная Рада поддержала в первом чтении новый скандальный законопроект о мобилизации в Украине без предложений Комитета.

Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что ожидается внесение правок до 21 февраля и пройдет второе чтение.

Нардеп Украины предполагает, что законопроект о мобилизации могут принять в целом в последнюю неделю февраля, подписать в начале марта. Тогда документ вступит в силу через месяц, то есть в апреле.

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Война в Украине, Дрогобич, Законопроект, Київ, Львовская область, Мобилизация, Польша, українські військові, Харьков
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