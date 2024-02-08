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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого

Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого
Фото: Факти ICTV

Вранці 7 лютого російські війська намагалися завдати масованої ракетної атаки по мирних містах України. Зокрема, прогриміли вибухи в Києві, Дрогобичі, Миколаєві, Харкові та інших населених пунктах.

Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт про мобілізацію в Україні у першому читанні. Тепер правки до нього мають розглянути напередодні другого читання.

Що відбулося в Україні та світі за добу 7 лютого 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Зараз дивляться

Обстріл Києва

Внаслідок обстрілу в Києві загинуло чотири людини, ще 40 громадян дістали поранення. У Голосіївському районі спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку, будівлі СТО на площі 800 кв. м, згоріло чи пошкоджено близько 40 авто, повідомили в КМВА.

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 7 лютого 2024

Фото: Нацполіція

На межі Дніпровського та Деснянського районів внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі, сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції.

У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження тепломережі. Без опалення залишилися 355 житлових будинків. Опіковий центр, розташований в цьому районі, було заживлено від модульних котелень.

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Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого

Вибух у Дрогобичі Львівської області

У Львівській області зафіксовано влучання по промисловому об’єкту в Дрогобичі. Там часткове руйнування будівлі, а внаслідок пожежі пошкоджені дах на площі 500 кв. м та автомобіль-сміттєвоз. За інформацією ОВА, люди не постраждали.

Сили ППО збили одну ракету в Стрийському районі. В одному з сіл Миколаївської громади у полі, розташованому за 400 м від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала.

Атака по Миколаєву

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, Миколаїв атакували ракетами та дронами Shahed, внаслідок чого є загиблий. Чоловік помер від травм після того, як його повезли до лікарні.

Що сталося в Україні та світі: головні новини за 7 лютого 2024

Фото: ДСНС

Внаслідок атаки по Миколаєву пошкоджено близько 20 житлових будинків, спалахнула пожежа на ділянці підземного газопроводу, зафіксовано удар по території інфраструктурного об’єкту, де пошкоджено технічну споруду.

Удари С-300 по Харкову

Російські війська обстріляли ракетами С-300 Харків, зафіксовано влучання у Слобідському районі. Поранено 52-річну жінку, є пошкодження нежитлової інфраструктури, відзвітували в Харківській ОВА.

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Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківської області за добу. Серед них – Вовчанськ, Охримівка, Варварівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Піщане, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка.

Окупанти посилили удари керованими авіабомбами, обстрілявши населені пункти Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча, Піщане та інші.

Підняття винищувачів у Польщі

У Польщі підняли винищувачі F-16 через обстріл російських військ по Україні. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ворожі ракети маневрували та змінювали курс у західних областях України, зокрема, в напрямку польського кордону.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада підтримала у першому читанні новий скандальний законопроєкт про мобілізацію в Україні без пропозицій Комітету.

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що очікується внесення правок до 21 лютого та відбудеться друге читання.

Нардеп України припускає, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити в цілому в останній тиждень лютого, підписати на початку березня. Тоді документ набере чинності через місяць, тобто у квітні.

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Війна в Україні, Дрогобич, Законопроект, Київ, Львівська область, Мобілізація, Польща, українські військові, Харків
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