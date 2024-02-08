Масований обстріл України та законопроєкт про мобілізацію у першому читанні: новини 7 лютого

Вранці 7 лютого російські війська намагалися завдати масованої ракетної атаки по мирних містах України. Зокрема, прогриміли вибухи в Києві, Дрогобичі, Миколаєві, Харкові та інших населених пунктах.

Верховна Рада ухвалила скандальний законопроєкт про мобілізацію в Україні у першому читанні. Тепер правки до нього мають розглянути напередодні другого читання.

Що відбулося в Україні та світі за добу 7 лютого 2024 року – читайте далі у матеріалі на сайті Факти ICTV.

Зараз дивляться

Обстріл Києва

Внаслідок обстрілу в Києві загинуло чотири людини, ще 40 громадян дістали поранення. У Голосіївському районі спалахнула пожежа в багатоповерховому житловому будинку, будівлі СТО на площі 800 кв. м, згоріло чи пошкоджено близько 40 авто, повідомили в КМВА.

На межі Дніпровського та Деснянського районів внаслідок падіння уламків пошкоджено високовольтні підземні електрокабелі, сталося коротке замикання в трансформаторній підстанції.

У Дніпровському районі зафіксовано пошкодження тепломережі. Без опалення залишилися 355 житлових будинків. Опіковий центр, розташований в цьому районі, було заживлено від модульних котелень.

Вибух у Дрогобичі Львівської області

У Львівській області зафіксовано влучання по промисловому об’єкту в Дрогобичі. Там часткове руйнування будівлі, а внаслідок пожежі пошкоджені дах на площі 500 кв. м та автомобіль-сміттєвоз. За інформацією ОВА, люди не постраждали.

Сили ППО збили одну ракету в Стрийському районі. В одному з сіл Миколаївської громади у полі, розташованому за 400 м від житлових будинків, виявили уламки ракети, яка не здетонувала.

Атака по Миколаєву

За словами очільника ОВА Віталія Кіма, Миколаїв атакували ракетами та дронами Shahed, внаслідок чого є загиблий. Чоловік помер від травм після того, як його повезли до лікарні.

Внаслідок атаки по Миколаєву пошкоджено близько 20 житлових будинків, спалахнула пожежа на ділянці підземного газопроводу, зафіксовано удар по території інфраструктурного об’єкту, де пошкоджено технічну споруду.

Удари С-300 по Харкову

Російські війська обстріляли ракетами С-300 Харків, зафіксовано влучання у Слобідському районі. Поранено 52-річну жінку, є пошкодження нежитлової інфраструктури, відзвітували в Харківській ОВА.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківської області за добу. Серед них – Вовчанськ, Охримівка, Варварівка, Козача Лопань, Мала Вовча, Піщане, Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка.

Окупанти посилили удари керованими авіабомбами, обстрілявши населені пункти Ветеринарне, Охрімівка, Мала Вовча, Піщане та інші.

Підняття винищувачів у Польщі

У Польщі підняли винищувачі F-16 через обстріл російських військ по Україні. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що ворожі ракети маневрували та змінювали курс у західних областях України, зокрема, в напрямку польського кордону.

Законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада підтримала у першому читанні новий скандальний законопроєкт про мобілізацію в Україні без пропозицій Комітету.

Народний депутат Ярослав Железняк пояснив, що очікується внесення правок до 21 лютого та відбудеться друге читання.

Нардеп України припускає, що законопроєкт про мобілізацію можуть ухвалити в цілому в останній тиждень лютого, підписати на початку березня. Тоді документ набере чинності через місяць, тобто у квітні.

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