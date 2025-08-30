День авиации: какие борта есть у Украины, сколько еще нужно и заменят ли их беспилотники

После выезда за границу в 1923 году инженер создал в США компанию Sikorsky Aeroengineering Corporation. Там он смастерил самолет-амфибию S-40, перевозивший 40 пассажиров на расстояние до 800 км.

В 30-х годах Игорь Сикорский начал разрабатывать вертолеты. А в 1942 году его вертолет XR-4 (VS-316) взяла на вооружение армия США.

Еще один киевлянин Дмитрий Григорович стал создателем первого гидроплана.

Украинский военный летчик, киевлянин Евграф Крутень стал основателем тактики истребительной авиации. Во время Первой мировой войны он разработал более 20 способов атаки единичными самолетами, а также в паре и группе самолетов.

Какие борта есть на вооружении Воздушных сил Украины

В состав современных Воздушных сил Украины входят: бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация, а также зенитные ракетные и радиотехнические войска.

На вооружении Воздушных сил стоят самолеты и вертолеты: МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24М, современные беспилотники Bayraktar TB2 и ACS-3. Украинские зенитчики используют системы ПВО С-300, Patriot, NASAMS, IRIS-T и другие. Радиотехнические войска оснащены как советской техникой, так и современными украинскими образцами, в частности РЛС 36Д6М, Феникс-1 и т. д.

“Освежили” украинский истребительный флот американские самолеты F-16, которые предоставляют нам партнеры, включая Нидерланды, Данию. F-16 – самый массовый боевой самолет четвертого поколения, его имеют на вооружении 24 страны.

На сегодня ряд стран ЕС помогает учить наших пилотов управлять F-16.

Инфографика: Факты ICTVВ феврале 2025 года в Украину поступили первые французские самолеты Mirage 2000.

Как Украина передала РФ стратегические бомбардировщики

С начала обретения независимости Украина накопила $3,5 млрд газового долга перед Россией.

Тогдашний руководитель Нафтогаза Игорь Бакай инициировал передачу России стратегических бомбардировщиков в качестве платы за долг. В 1999 году в Россию отправили самолеты, ракеты и оборудование за $275 млн, в том числе:

11 бомбардировщиков (Ту-160, Ту-95МС и Ту-22);

575 крылатых ракет большой дальности Х-55;

12 турбовинтовых двигателей с нулевым налетом;

запчасти к бомбардировщикам;

наземное и радиоэлектронное оборудование.

Соглашение о передаче самолетов и ракет подписали премьер-министр Украины Валерий Пустовойтенко и российский премьер Владимир Путин.

Самолеты передали без согласования Верховной Рады, а это было нарушением Конституции. Ведь полномочия по контролю за подобными договорами именно у парламента.

Согласовал передачу России стратегической авиации глава СБУ Леонид Деркач — отец экс-нардепа Андрея Деркача, который сейчас находится в розыске за госпредательство.

Стоит отметить, что Украина дешево отдала России самолеты — убытки составили примерно $2,5 млрд.

Временная следственная комиссия Верховной Рады в своих выводах относительно фактов хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы отметила:

Заявленная оценка в $275 млн в десять раз ниже фактической стоимости такого имущества. Комиссия считает, что такими действиями должностных лиц… государству Украины нанесен ущерб на сумму свыше $2,5 млрд по ценам на дату заключения соответствующего договора.

В ноябре 2024 года журналисты проекта Схемы обнаружили, что по меньшей мере шесть стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые Украина отдала в 1999 году, сейчас в боевом составе российской армии.

Снабжение западных самолетов

16 мая 2023 года ряд европейских стран заключили соглашение об обновлении боевого авиафлота Украины и обучении украинских пилотов. В так называемую Коалицию истребителей тогда вошли 11 стран. По состоянию на 2025 год, таких стран уже 14.

В августе 2024 года президент Владимир Зеленский сообщил, что самолеты F-16 уже в Украине и выполняют боевые задания.

К ноябрю Нидерланды передали 18 обещанных истребителей F-16 в тренировочный центр в Румынии. Там украинские пилоты и наземный персонал проходят обучение. В начале декабря в Украину от Дании прибыла вторая партия F-16.

Норвегия в конце прошлого года выделила $118,8 млн на закупку систем вооружения и запчастей для украинских F-16.

6 февраля этого года в Украину поступили первые французские истребители Mirage-2000. Считается, что самолеты Mirage 2000 в модификации D усилят возможности наших бомбардировщиков Су-24М.

Также 6 февраля стало известно, что в Украину поступили истребители F-16.

Европа и США постепенно обновляют свои Воздушные силы – вместо F-16 хотят иметь на вооружении малозаметные многоцелевые истребители пятого поколения F-35.

Подготовка украинских пилотов

Летом 2023 года начались учения украинских пилотов на истребителях F-16 в Великобритании. Наши летчики проходили базовую летную и наземную подготовку. По состоянию на 1 января 2025 года Британия подготовила около 200 наших пилотов.

Дания переходит на F-35 и свою учебную инфраструктуру для F-16 переносит в Португалию.

Также украинских летчиков учат в США и Румынии на авиабазе в Фетеште.

Пилоты, которых потеряла Украина за годы войны

5 июня 2022 года пилот Дмитрий Фишер погиб во время выполнения боевой миссии вблизи города Орехов Запорожской области. Его самолет Су-27 сбила российская ПВО. Пилот более полутора года считался пропавшим без вести.

5 января 2024 года во время выполнения боевого задания погиб 23-летний летчик, старший лейтенант Владислав Залистовский на псевдо Blue Helmet.

8 февраля сообщалось, что во время выполнения боевой задачи погиб украинский пилот Владислав Рыков. На счету Владислава 385 боевых вылетов.

19 мая стало известно о гибели на войне первого заместителя командира авиационной эскадрильи 831 бригады тактической авиации Дениса Василюка.

12 августа во время выполнения боевого задания погиб пилот Миг-29 Александр Мигуля.

26 августа во время отражения массированной российской атаки погиб украинский пилот Алексей Месь с позывным Мунфиш. Президент Владимир Зеленский присвоил ему звание Героя Украины.

14 декабря командование Воздушных сил сообщило, что с боевой задачи не вернулся летчик 299 бригады тактической авиации им. генерал-лейтенанта Василия Никифорова. Обстоятельства происшествия не сообщали.

3 февраля 2025 года стало известно о гибели 24-летнего летчика-истребителя Ивана Болотова. Он три года преданно защищал Украину, погиб во время выполнения боевого задания.

12 апреля во время выполнения боевого задания на истребителе F-16 погиб 26-летний капитан Павел Иванов.

29 июня погиб 32-летний пилот Максим (Джус) Устименко. Президент Владимир Зеленский удостоил его звания Героя Украины посмертно.

23 августа ночью после выполнения боевого задания во время захода на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Сергей Бондарь. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются.

4 марта сообщалось, что Западный окружной военный суд Москвы осудил двух украинских военнопленных пилотов – Дмитрия Шиманского и Александра Морозова.

Шиманский получил 26 лет колонии строгого режима, Морозов – 22 года заключения.

Оккупанты их обвинили в нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении границы, терроризме, причастности к террористической группировке и незаконном обороте оружия.

Возможна ли полная замена советских самолетов

Офицер Воздушных сил в резерве, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что Украине, несомненно, нужно полностью заменить советский авиафлот, ведь ресурс поддержки этих самолетов почти исчерпан.

– В наших Воздушных силах еще остаются инженеры старой школы, которые способны ремонтировать советскую технику даже внутри отдельных блоков. Например, обслуживание F-16 происходит по принципу замены модуля. А наши инженеры могут восстанавливать работоспособность даже внутри этого модуля. Именно благодаря им советские самолеты продолжают летать, – отмечает Анатолий Храпчинский.

Украина продолжает эксплуатировать МиГ-29, которые передали Польша и Словакия. Однако, по его мнению, шведский Gripen мог бы стать для Украины самым лучшим вариантом – эти самолеты приспособлены к нашему климату и способны садиться на обычную трассу.

Что касается F-16, то, например, в Польше их внедрение в войска длилось пять лет. В Украине этот процесс состоялся всего через год.

– Истребители F-16, которые мы получили от партнеров, в частности Дании, Нидерландов и Норвегии, прошли обновление среднего срока эксплуатации. То есть это самолеты Middle Life Update. MLU-модификации позволяют нам поддерживать стандарт F-16 и применять современные виды вооружения, – объясняет Анатолий Храпчинский.

В то же время он отмечает: получить самолеты и обучить пилотов – только половина дела. Не менее важно создать инфраструктуру для эксплуатации: обеспечить межремонтные и регламентные работы, подготовить инженеров по авионике, двигателям и радиоэлектронному оборудованию.

– Нашим инженерам придется пройти серьезную переподготовку, чтобы обслуживать такие самолеты, как F-16, Gripen или Mirage 2000, – отмечает офицер.

По его мнению, лучшим вариантом для Украины станет самолет, отвечающий конкретным тактическим условиям.

– Можно иметь эскадрилью F-16, Gripen или часть Mirage 2000 – все зависит от того, какое оружие мы хотим использовать. Так что нет смысла привязываться только к одному типу. К примеру, F-16 не может садиться на региональную дорогу, а Gripen – может, – добавляет он.

Часто в Украине слишком углубляются в технические характеристики, в то время как настоящий вопрос – это тактическая потребность: как именно применять тот или иной самолет.

Сколько самолетов нужно Украине

Анатолий Храпчинский считает, что Украине необходимо 6-7 эскадрилий тактической авиации. По стандартам НАТО, в одной эскадрилье — 21 самолет. Но наряду с авиацией должна быть и эшелонированная система противовоздушной обороны – с такими комплексами, как Patriot, NASAMS или IRIS-T, а также самолетами дальнего радиолокационного обнаружения.

– В конце концов все определяют потребности армии, – отмечает он.

Заменят ли дроны авиацию

Несмотря на безумное развитие беспилотных систем, нельзя говорить о полной замене истребительной авиации реактивными или перехватывающими дронами.

На сегодня у нас нет беспилотников с настоящим искусственным интеллектом. Это, скорее, набор алгоритмов: дрон перебирает варианты, выбирает оптимальный маршрут, пытается обойти ПВО, если ее координаты “забиты” в прошивку. Но это еще не полноценный ИИ.

– Представим, что дрон заметил в лесу диверсионную группу – сегодня он не способен принять решение и координировать атаку с другими БпЛА. Это только алгоритмическая инерционная навигация с визуальным подтверждением, – объясняет Анатолий Храпчинский.

Поэтому пока слишком рано утверждать, что авиация может стать ненужной.

– В боевой авиации огромное значение имеет человеческий фактор, и искусственный интеллект еще не способен его заменить. Дрон – это дополнительный инструмент, который усиливает возможности в выполнении отдельных задач, но не больше, – заключает офицер.

Он добавляет, что в Украине появляются и наземные роботизированные комплексы. Однако до сих пор нет целостной стратегии развития беспилотных и роботизированных систем – куда мы двигаемся и что хотим получить в итоге.

