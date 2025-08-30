День авіації: які борти має Україна, скільки ще потрібно та чи замінять їх безпілотники

У лютому 2025 року до України надійшли перші французькі літаки Mirage 2000.

Як Україна передала РФ стратегічні бомбардувальники

Від початку набуття незалежності Україна накопичила $3,5 млрд газового боргу перед Росією.

Тодішній керівник Нафтогазу Ігор Бакай ініціював передання Росії стратегічних бомбардувальників як плату за борг. У 1999 році до Росії відправили літаки, ракети та обладнання за $275 млн, зокрема:

11 бомбардувальників (Ту-160, Ту-95МС та Ту-22);

575 крилатих ракет великої дальності Х-55;

12 турбогвинтових двигунів із нульовим нальотом;

запчастини до бомбардувальників;

наземне й радіоелектронне обладнання.

Угоду про передання літаків та ракет підписали прем’єр-міністр України Валерій Пустовойтенко та російський прем’єр Володимир Путін.

Літаки передали без погодження Верховної Ради, а це було порушенням Конституції. Адже повноваження з контролю за подібними договорами саме в парламенту.

Погодив передання Росії стратегічної авіації голова СБУ Леонід Деркач – батько екснардепа Андрія Деркача, який зараз у розшуку за держзраду.

Варто зауважити, що Україна задешево віддала Росії літаки – збитки становили приблизно $2,5 млрд.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у своїх висновках щодо фактів розкрадання у ЗСУ та підриву обороноздатності держави у період з 2004 до 2017 року зазначила:

Заявлена оцінка у $275 млн у десять разів є нижчою за фактичну вартість такого майна. Комісія вважає, що такими діями посадових осіб… державі Україні завдано збитків на суму понад $2,5 млрд за цінами на дату укладення відповідного договору.

У листопаді 2024 року журналісти проєкту Схеми виявили, що щонайменше шість стратегічних бомбардувальників Ту-160, які Україна віддала 1999 році, зараз у бойовому складі російської армії.

Постачання західних літаків

16 травня 2023 року низка європейських країн уклали угоду щодо оновлення бойового авіафлоту України та навчання українських пілотів. До так званої Коаліції винищувачів тоді увійшло 11 країн. Станом на 2025 рік таких країн уже 14.

У серпня 2024 року президент Володимир Зеленський повідомив, що літаки F-16 вже в Україні та виконують бойові завдання.

До листопада Нідерланди передали 18 обіцяних винищувачів F-16 до тренувального центру в Румунії. Там українські пілоти та наземний персонал проходять навчання. На початку грудня до України від Данії прибула друга партія F-16.

Норвегія наприкінці минулого року виділила $118,8 млн на закупівлю систем озброєння та запчастин для українських F-16.

6 лютого цього року до України надійшли перші французькі винищувачі Mirage-2000. Вважається, що літаки Mirage 2000 у модифікації D посилять спроможності наших бомбардувальників Су-24М.

Також 6 лютого стало відомо, що до України надійшли ще винищувачі F-16.

Європа та США поступово оновлюють свої Повітряні сили – замість F-16 хочуть мати на озброєнні малопомітні багатоцільові винищувачі п’ятого покоління F-35.

Підготовка українських пілотів

Улітку 2023 року розпочалися навчання українських пілотів на винищувачах F-16 у Великій Британії. Наші льотчики проходили базову льотну та наземну підготовку. Станом на 1 січня 2025 року Британія підготувала майже 200 наших пілотів.

Данія переходить на F-35, тож свою навчальну інфраструктуру для F-16 переносить у Португалію.

Також українських льотчиків навчають у США та Румунії на авіабазі у Фетешті.

Пілоти, яких втратила Україна за роки війни

5 червня 2022 року пілот Дмитро Фішер загинув під час виконання бойової місії поблизу міста Оріхів Запорізької області. Його літак Су-27 збила російська ППО. Пілот понад півтора року вважався зниклим безвісти.

5 січня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув 23-річний льотчик, старший лейтенант Владислав Залістовський на псевдо Blue Helmet.

8 лютого повідомлялося, що під час виконання бойового завдання загинув український пілот Владислав Риков. На рахунку Владислава 385 бойових вильотів.

19 травня стало відомо про загибель на війні першого заступника командира авіаційної ескадрильї 831 бригади тактичної авіації Дениса Василюка.

12 серпня під час виконання бойового завдання загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля.

26 серпня під час відбиття масованої російської атаки загинув український пілот Олексій Месь із позивним Мунфіш. Президент Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України.

14 грудня командування Повітряних сил повідомило, що з бойового завдання не повернувся льотчик 299 бригади тактичної авіації ім. генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова. Обставини події не повідомлялися.

3 лютого 2025 року стало відомо про загибель 24-річного льотчика-винищувача Івана Болотова. Він три роки віддано захищав Україну, загинув під час виконання бойового завдання.

12 квітня під час виконання бойового завдання на винищувачі F-16 загинув 26-річний капітан Павло Іванов.

29 червня загинув 32-річний пілот Максим (Джус) Устименко. Президент Володимир Зеленський удостоїв його звання Героя України посмертно.

23 серпня вночі після виконання бойового завдання під час заходу на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Причини й обставини катастрофи встановлюються.

4 березня повідомлялося, що Західний окружний військовий суд Москви засудив двох українських військовополонених пілотів – Дмитра Шиманського та Олександра Морозова.

Шиманський отримав 26 років колонії суворого режиму, Морозов – 22 роки ув’язнення.

Окупанти їх звинуватили у порушенні правил міжнародних польотів, незаконному перетині кордону, тероризмі, причетності до терористичного угруповання та незаконному обігу зброї.

Чи можлива повна заміна радянських літаків

Офіцер Повітряних сил у резерві, заступник директора компанії-виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський у коментарі Фактам ICTV наголосив, що Україні, безсумнівно, потрібно повністю замінити радянський авіафлот, адже ресурс підтримки цих літаків майже вичерпаний.

– У наших Повітряних силах ще залишаються інженери старої школи, які здатні ремонтувати радянську техніку навіть всередині окремих блоків. Для прикладу, обслуговування F-16 відбувається за принципом заміни модуля. А наші інженери можуть відновлювати працездатність навіть у середині цього модуля. Саме завдяки їм радянські літаки продовжують літати, – зазначає Анатолій Храпчинський.

Україна й далі експлуатує МіГ-29, які передали Польща та Словаччина. Однак, на його думку, шведський Gripen міг би стати для України найкращим варіантом – ці літаки пристосовані до нашого клімату та здатні сідати на звичайну трасу.

Щодо F-16, то, для прикладу, у Польщі їхнє впровадження у війська тривало п’ять років. В Україні цей процес відбувся лише за рік.

– Винищувачі F-16, які ми отримали від партнерів, зокрема від Данії, Нідерландів та Норвегії, пройшли оновлення середнього терміну експлуатації. Тобто це літаки Middle Life Update. MLU-модифікації дозволяють нам підтримувати стандарт F-16 і застосовувати сучасні види озброєння, – пояснює Анатолій Храпчинський.

Водночас він наголошує: отримати літаки та навчити пілотів – лише половина справи. Не менш важливо створити інфраструктуру для експлуатації: забезпечити міжремонтні та регламентні роботи, підготувати інженерів з авіоніки, двигунів та радіоелектронного обладнання.

– Нашим інженерам доведеться пройти серйозну перепідготовку, щоб обслуговувати такі літаки, як F-16, Gripen чи Mirage 2000, – наголошує офіцер.

На його думку, найкращим варіантом для України стане літак, який відповідатиме конкретним тактичним умовам.

– Можна мати ескадрильї F-16, Gripen чи частину Mirage 2000 – усе залежить від того, яку зброю ми хочемо використовувати. Тож немає сенсу прив’язуватися лише до одного типу. Наприклад, F-16 не може сідати на регіональну дорогу, а Gripen – може, – додає він.

Часто в Україні надто заглиблюються у технічні характеристики, тоді як справжнє питання – це тактична потреба: як саме застосовувати той чи інший літак.

Скільки літаків потрібно Україні

Анатолій Храпчинський вважає, що Україні необхідно 6–7 ескадрилій тактичної авіації. За стандартами НАТО, в одній ескадрильї — 21 літак. Але поряд з авіацією має бути й глибоко ешелонована система протиповітряної оборони – з такими комплексами, як Patriot, NASAMS чи IRIS-T, а також літаками дальнього радіолокаційного виявлення.

– Зрештою, усе визначають потреби армії, – зазначає він.

Чи замінять дрони авіацію

Попри шалений розвиток безпілотних систем, наразі не можна говорити про повну заміну винищувальної авіації реактивними чи перехоплювальними дронами.

На сьогодні ми не маємо безпілотників зі справжнім штучним інтелектом. Це, радше, набір алгоритмів: дрон перебирає варіанти, обирає оптимальний маршрут, намагається обійти ППО, якщо її координати “забиті” у прошивку. Але це ще не повноцінне ШІ.

– Уявімо, що дрон помітив у лісі диверсійну групу – сьогодні він не здатний ухвалити рішення і координувати атаку з іншими БпЛА. Це лише алгоритмічна інерційна навігація з візуальним підтвердженням, – пояснює Анатолій Храпчинський.

Тому поки що дуже зарано стверджувати, що авіація може стати непотрібною.

– У бойовій авіації величезне значення має людський фактор, і штучний інтелект ще не здатен його замінити. Дрон – це додатковий інструмент, який посилює можливості у виконанні окремих завдань, але не більше, – підсумовує офіцер.

Він додає, що в Україні вже з’являються й наземні роботизовані комплекси. Однак досі немає цілісної стратегії розвитку безпілотних та роботизованих систем – куди ми рухаємося і що хочемо отримати в підсумку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.