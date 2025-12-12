12 грудня відзначають День Сухопутних військ, які за чисельністю становлять майже половину Збройних сил України та є основою боєздатності країни.

Свято встановлено указом президента в жовтні 1997 року, а самі Сухопутні війська у складі ЗСУ сформовано роком раніше.

5 фактів про Сухопутні війська – хто командувач, їхня структура та чисельність, зокрема, скільки серед військовослужбовців цього роду військ жінок, та чим вони озброєні – у матеріалі Фактів ICTV.

Командувач Сухопутних військ України

У червні 2025 року командувачем Сухопутних військ ЗСУ призначено бригадного генерала Геннадія Шаповалова. Його попередником був генерал-майор Михайло Драпатий.

Геннадій Шаповалов має чималий бойовий досвід та працював в місії НАТО з координації підтримки та підготовки (NSATU).

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році на Кіровоградщині. Освіту здобув в Інституті танкових військ при Харківському державному політеху. Також закінчив Командно-штабний інститут застосування військ Національного університету оборони України. Вчився Геннадій Шаповалов і у Військовому коледжі Армії США, де готують старших офіцерів.

Геннадій Шаповалов свою військову службу почав з командира танкового взводу до командира 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка.

У квітні 2024 року Шаповалова призначили командувачем ОК Південь. У цей самий період командував оперативним угрупованням військ Таврія (до лютого 2025 року).

Структура Сухопутних військ України

Сухопутні війська за своїм призначенням та обсягом покладених на них завдань відіграють ключову роль у боротьбі зі збройною агресією РФ.

За родами військ вони поділяються на:

Механізовані війська (входять механізовані, мотопіхотні та піхотні з’єднання та підрозділи) – призначені для утримання зайнятих позицій, відбиття ударів та прориву оборони противника, захоплення важливих районів та об’єктів, а також для дій у складі морських і повітряних десантів;

Танкові війська – головна ударна сила Сухопутних військ для виконання завдань в обороні та наступі (їхня основа – танкові бригади й танкові батальйони механізованих бригад);

Ракетні війська й артилерія (входять військові частини тактичних ракет, реактивної, гаубичної, гарматної та протитанкової артилерії, а також артилерійської розвідки) – призначені для вогневого ураження противника ракетними та артилерійськими ударами;

Війська ППО (входять до складу загальновійськових з’єднань і частин, виконують завдання в єдиній системі протиповітряної оборони держави) – захищають сухопутні сили та важливі об’єкти від повітряних загроз, знищуючи літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотники;

Армійську авіацію (вертольоти різних типів) – призначена для підтримки загальновійськового бою, проводячи розвідку, вогневе ураження противника, евакуацію поранених та доставлення особового складу і техніки;

Спеціальні війська (складаються з розвідувальних, інженерних, топографічних частин та підрозділів, військових частин зв’язку, радіохімічного та бактеріологічного захисту та радіоелектронної боротьби) – призначені для забезпечення бойової діяльності Сухопутних військ;

Безпілотні системи – окремі полки, батальйони та підрозділи БпС виконують завдання з розвідки та ураження противника, доставлення боєприпасів та евакуації особового складу;

Підрозділи логістичного забезпечення (частини та установи технічного і тилового забезпечення) – вирішують завдання з організації забезпечення військ зброєю та технікою, матеріально-технічними засобами, харчування, розквартирування військ тощо).

Організаційно Сухопутні війська містять:

Командування Сухопутних військ ЗСУ;

оперативні командування Захід, Схід, Південь та Північ;

частини безпосереднього підпорядкування Командуванню Сухопутних військ;

бригади територіальної оборони;

вищі військові навчальні заклади;

навчальні центри та полігони.

Чисельність Сухопутних військ

Це найчисленніший самостійний вид ЗСУ, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Загальна кількість військовослужбовців не розголошується, проте у 2023 році президент Володимир Зеленський заявив, що Сухопутні війська України становлять майже 600 тис. воїнів.

У листопаді 2024 року тоді ще командувач Олександр Павлюк в одному з інтерв’ю розповів, що чисельність Сухопутних військ України з початку повномасштабного вторгнення РФ збільшилась утричі.

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що станом на січень 2025 року чисельність Збройних сил України становить 880 тисяч — це бійці, які безпосередньо залучені до бойових дій на фронті.

Станом на 2025 рік, за даними The Military Balance 2025, Global Firepower та за оцінкою президента України, чисельність ЗСУ коливається в межах 880–990 тисяч військових.

Скільки жінок служать в Сухопутних військах

За даними Міноборони, станом на вересень 2024 року у ЗСУ служили 68 тис. жінок, з них військовослужбовиць – понад 48 тис., а у зоні ведення бойових дій перебували близько 5 тис.

8 березня 2025 року в Міністерстві оборони України повідомили, що у лавах ЗСУ служать понад 70 тис. жінок, що на 20% більше, ніж у 2022 році. Майже 20 тис. жінок працюють на бойових посадах. Понад 5 500 військовослужбовиць нині перебувають безпосередньо на передовій.

Відзначені державними нагородами – майже півтори тисячі жінок. П’ять жінок-військовослужбовиць мають звання Герой України. З них троє – посмертно.

Чим забезпечені Сухопутні війська: озброєння та техніка

Сухопутні війська від західних партнерів отримали значну кількість сучасного озброєння та техніки, що суттєво підвищує їхній бойовий потенціал.

Йдеться про танки Leopard, M1 Abrams, Challenger та PT-91, а також бронетранспортери M1117, Stryker та VAB, бойові машини піхоти Bradley, Spartan, Marder та CV-90, артилерійські системи HIMARS та M270, безліч модифікацій ствольної самохідної та причіпної артилерії – PZH2000, ARCHER, AS-90, KRAB, CAESAR, M109, M777 тощо.

19 липня повідомлялося, що до України надійшла перша партія танків з Австралії. Загалом країна зобов’язалася надати Силам оборони 49 танків Abrams загальною вартістю $245 млн. У серпні повідомлялося, що Бельгія планує передати Україні літаки F-16.

У жовтні під час 31-го засідання у форматі Рамштайн партнери України оголосили про свої нові пакети військової допомоги для ЗСУ.

Так, лише в межах ініціативи PURL Україна отримає допомогу на загальну суму $422 млн від понад половини країн-членів НАТО. Союзники заклали $715 млн на закупівлю зброї з української індустрії.

Норвегія виділила $600 млн на дрони, системи РЕБ та вибухівку; Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні дрони; Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі, а Ісландія – ще $4 млн у межах данської моделі.

Данія виділить $171 млн на підтримку українського флоту, ремонт танків, навчання військових та безкоштовне передання пального.

Німеччина – додаткові $2 млрд на системи ППО, зокрема, ракети-перехоплювачі для Patriot, дві додаткові системи IRIS-T та ракети до них, РЛС, артсистеми з високоточною зброєю, боєприпаси, переносні зенітні комплекси, протитанкову зброю, сучасні засоби зв’язку.

За даними Міноборони, на сьогодні на фронті понад 40% зброї українського виробництва. Україна суттєво наростила виробництво САУ Богдана, дронів та запустила спільне виробництво з оборонними підприємствами Чехії, Канади та Німеччини.

У держбюджеті на 2025 рік на розвиток ОПК заклали 54,6 млрд грн, а згодом сума зросла до 84,5 млрд грн. У бюджеті на 2026 рік на розвиток оборонного комплексу заклали 44,4 млрд грн.

За словами міністра оборони Дениса Шмигаля, український ОПК налічує майже 900 підприємств (100 державних та 800 приватних). На сьогодні у топі вітчизняних розробок далекобійна ракета Фламінго (дальність якої 3 000 км), крилата ракета Довгий Нептун з дальністю 1 000 км, а також ракета-дрон Пекло, швидкість якої до 700 км/год.

На сьогодні Україна виробляє щорічно приблизно 4 млн дронів різних типів.

