Ситуация по всей линии фронта остается крайне сложной. Россияне не оставляют попыток захватить Купянск, Покровск, Мирноград, Гуляйполе и другие населенные пункты. Военное командование отмечает, что оборона тяжелая, но наши подразделения активно уничтожают российского врага.

12 декабря президент Владимир Зеленский приехал в Купянск, что в Харьковской области. А командование корпуса Нацгвардии Хартия заявило об успешной операции по стабилизации ситуации в этом районе. Ранее российское командование заверило своего диктатора Владимира Путина, что они захватили Купянск.

Также продолжается активная борьба и на дипломатическом фронте. Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас дипломатия по завершению войны определяется ситуацией на поле боя и возможностями украинских воинов.

Факты ICTV рассказывают, как украинские военные сдерживают и уничтожают врага на основных направлениях и имеет ли право на жизнь американский мирный план с “демилитаризованной зоной” на Донбассе и уходом ВСУ и армии РФ.

Запорожское направление

Ситуация на южных направлениях фронта остается довольно сложной, подчеркнул в комментарии Фактам ICTV спикер ОК Юг Владислав Волошин.

По его словам, на Александровском направлении больше всего происходит боевых столкновений с врагом – противник проводит примерно 25-30 штурмов в сутки.

– Довольно непростое направление – Гуляйпольское. Здесь враг сосредоточился на окружении и захвате Гуляйполя, – говорит Владислав Волошин.

Захватчики пытаются окружить Гуляйполе с восточного и северо-восточного направлений. Кроме того, противник хочет отрезать логистическую трассу к Гуляйполю из населенного пункта Покровское Днепропетровской области. Для этого оккупанты пытаются штурмовать в направлении Доброполья и Варваровки, которые расположены возле этой автомобильной трассы.

– Противник пытается подойти к этим населенным пунктам и перерезать наши логистические пути, взять под контроль трассу. Однако к Доброполью и Варваровке враг еще не подошел, – говорит Владислав Волошин.

По его словам, захватчики продвигаются к селам с востока, но там открытая местность, есть только лесополосы. И именно в лесополосах продолжаются жестокие бои – Силы обороны уничтожают россиян.

Кроме того, сейчас продолжаются бои и на восточных, и северо-восточных окраинах самого Гуляйполя. Противник пытается проникнуть в город. И пока погода этому способствует – стоит сплошной туман и морось.

Спикер ОК Юг подчеркнул, что если российским военным удастся зайти в Гуляйполе и закрепиться в домах, то выбивать их оттуда будет сложно. Оккупанты будут заводить группы закрепления.

По словам Владислава Волошина, возле самого Гуляйполя и на окраинах города ежедневно фиксируется десяток-полтора боевых столкновений.

– Ситуация довольно сложная, потому что враг еще и наносит авиационные удары корректируемыми авиационными бомбами. Сбрасывает по 20-25 мощных КАБов, стирая городскую застройку. Это тактика россиян – выжечь все, чтобы не было ни одного укрытия, ни одного укрепления, ни одной застройки, ни одной уцелевшей стены. Ведь тогда Силам обороны негде будет держаться, – говорит военный.

Тяжелая ситуация остается и на Ореховском направлении. Здесь противник берегом бывшего Каховского водохранилища пытается продвинуться в направлении поселка Степногирск. Россияне хотят вытеснить наших военных из Приморского и Плавней, чтобы как можно ближе подойти к Степногирску.

– Степногорск – это господствующая высота, и оттуда довольно недалеко до восточных и южных окраин Запорожья. В случае закрепления в поселке россияне смогут взять под огневой контроль логистические пути, ведущие из Запорожья в направлении Орехова и Гуляйполя, – говорит Владислав Волошин.

Чтобы попасть в Степногорск, оккупанты используют тактику малых групп пехоты. Но Силы обороны уничтожают врага.

Кроме того, на Ореховском направлении враг пытается продвинуться и в сторону города Орехов. Для этого оккупанты штурмуют наши позиции возле населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Новоданиловка.

Спикер ОК Юг отмечает, что в этом районе ежедневно фиксируются многочисленные штурмы, противник активно обстреливает населенные пункты вблизи линии боевого столкновения.

– За день мы фиксируем на южных направлениях более 1500 дронов-камикадзе, примерно до пятисот обстрелов из артиллерии с применением 1500-2000 боеприпасов. То есть, это довольно высокая огневая активность врага, – рассказал Владислав Волошин.

Ситуация в Купянске

Командование корпуса Нацгвардии Хартия сообщает об успешной операции по стабилизации ситуации на Купянском направлении, в том числе и в самом городе.

Для противодействия врагу в Купянске и его окрестностях привлечены бригада Хартия, 475 штурмовой полк Код 9.2 в составе 92 штурмовой бригады, подразделения Иностранного легиона ГУР Минобороны и 144 механизированная бригада.

В целом с 22 сентября по 12 декабря наши Силы обороны ликвидировали 1027 российских военных, еще 291 враг получил ранения, 13 в плену.

Стоит отметить, что 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский побывал в Купянске, нивелируя заявления российского командования о якобы полном взятии города.

Также 12 декабря бойцы 425 отдельного штурмового полка Скала сообщили о зачистке от российских оккупантов жилого массива Юбилейный, через который проходит наш логистический путь.

Покровское направление

По словам главнокомандующего генерала Александра Сырского, ситуация на Покровском направлении остается сложной, поскольку противник перебрасывает дополнительные резервы. Но, несмотря на это, Силы обороны продолжают удерживать оборону Покровско-Мирноградской агломерации.

8 декабря украинские военные для сохранения жизни личного состава отошли на более выгодные позиции вблизи Мирнограда (в районе населенных пунктов Лесовка и Сухой Яр).

11 декабря в ОК Восток сообщили, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и препятствуют продвижению оккупантов в центре. В соседнем Мирнограде ВСУ уничтожают врага на подступах к городу, а Сиверск на Славянском направлении остается под контролем Украины.

11 декабря штурмовики полка Скала подняли украинский флаг в центре Покровска.

Стоит отметить, что на Покровском направлении 50% логистики осуществляется дронами. Ежедневно один экипаж БПЛА выполняет до 10 поставок.

Ситуация на севере Сумщины

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире Суспільного сообщил, что оккупационная армия пытается небольшими пехотными группами продвигаться к Хотинской и Юнаковской общинам.

— Ранее такие попытки не дали врагу результатов, из-за чего его активность уменьшилась, — подчеркнул Андрей Демченко.

По его словам, россияне на севере Сумской области несут немалые потери. В то же время российские войска продолжают заходить на территорию области диверсионными группами, хотя количество таких ДРГ значительно сократилось.

Давление дипломатии США

Президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время ключевыми темами переговоров являются вопросы украинских территорий, финансирование восстановления нашего государства и гарантии безопасности для Украины.

По словам Зеленского, территориальные вопросы являются самыми сложными, ведь Украина ни в коем случае не будет уступать.

Так, в мирном плане, предложенном Соединенными Штатами, речь идет о создании так называемой демилитаризованной зоны на Донбассе и уходе оттуда ВСУ. В то же время и российские войска не заходят. Кто же тогда будет управлять этими территориями, непонятно.

Также по американскому плану россияне должны уйти из Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Владимир Зеленский заявил, что услышал все предложения США и РФ по Донецкой области, однако убежден, что это отнюдь не в интересах Украины.

Почему США принимают российскую позицию

В комментарии Фактам ICTV политический эксперт, доцент КНУ им. Т. Шевченко Игорь Рейтерович подчеркнул, что у американского президента Дональда Трампа есть свое видение завершения войны в Украине.

В его понимании, если Путин получит весь Донбасс, то и война закончится, что является конечной целью дипломатии Трампа.

Игорь Рейтерович отмечает, что Дональд Трамп не понимает мышления Путина, ведь кремлевский диктатор не планирует останавливаться только на Донецкой области, части Запорожской и Херсонской областей.

– Проблема в том, что Трамп упорно придерживается своего мнения и не слышит Украину. Он считает, что главная преграда – это нежелание Украины отвести свои войска и отдавать эти территории Российской Федерации. Кроме того, вопрос территорий на всех прошлых переговорах с россиянами был ключевым требованием, – говорит политолог.

Вероятно, на мышление американцев повлияла пропаганда, которую россияне говорили спецпредставителю Трампа Стивену Уиткоффу, о якобы исторической принадлежности Донбасса к России, говорит Игорь Рейтерович. А Уиткофф это потом и говорил Дональду Трампу.

По логике президента США, Украине нужно уступить территории, иначе Путин все равно получит то, что хочет, но с большими потерями для Украины.

Давление Вашингтона на Украину в территориальном вопросе

По словам Игоря Рейтеровича, Дональд Трамп слышал определенную информацию о ситуации на фронте от Путина, который говорил об успехах российской армии. Также американская разведка, наверное, доводит до сведения президента, что россияне пусть и медленно, но продвигаются.

– Ну, тут негде правды сказать. Но с другой стороны есть пример Купянска, о захвате которого Путину его командование доложило еще в ноябре, а президент Зеленский взял и приехал туда. Еще и видео снял в подтверждение.

Это лучший ответ, что реально на фронте происходит. Проблема в том, произведет ли это впечатление на Трампа, – говорит политолог.

Какие рычаги у Киева

Стоит заметить, что на Донбассе проходит так называемый крепостной пояс — мощная линия обороны, охватывающая основные города Донецкой области: Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку, а также трассу H-20.

По мнению политического эксперта Игоря Рейтеровича, можно попытаться убедить Соединенные Штаты, что прорыв россиянами этого пояса крепостей откроет им дорогу дальше.

— Конечно, мы должны будем построить новые укрепления, но, очевидно, на это нужно время. Об этом можно говорить с Соединенными Штатами при условии получения Украиной настоящих, действенных гарантий безопасности. Без них нет смысла. Надеюсь, что Украина сможет это до Трампа донести, и он в конце концов поймет, — говорит политолог.

