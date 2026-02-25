Ночью 25 февраля российские войска атаковали Днепропетровскую область.

Тем временем на Львовщине произошло смертельное ДТП с участием прокурора, в США прозвучали заявления президента Дональда Трампа о войне в Украине, а украинский посол сообщила о демарше Госдепа из-за атаки дронов по Новороссийску.

В Турции же потерпел катастрофу военный истребитель F-16.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Днепропетровскую область

В Днепропетровской области в результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

Россияне атаковали регион беспилотниками и артиллерией.

Под ударом оказалась Васильковская община Синельниковского района. Там загорелись сельскохозяйственное предприятие и частный дом.

Повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

Ранения получил 61-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также враг обстрелял Никополь.

Смертельное ДТП на Львовщине

Во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок, еще одного ребенка госпитализировали.

За рулем автомобиля находился прокурор, его задержали.

Трагедия произошла около 19:00 вблизи села Смереков Львовского района. По предварительным данным, водитель совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов.

В результате полученных травм 14-летняя девушка погибла на месте происшествия, 9-летнего мальчика доставили в больницу.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Авария произошла в темное время суток, водитель возвращался с работы. По результатам обследования, признаков алкогольного опьянения не обнаружено.

По словам Кравченко, отец погибшей девушки воюет на фронте.

Демарш США из-за атаки дронов по Новороссийску

Посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила, что получила демарш от Государственного департамента США после атаки украинских дронов на Новороссийск.

По ее словам, украинские удары по нефтяному объекту РФ в Черном море в конце 2025 года повлияли на американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан.

Речь идет о повреждении инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума, среди акционеров которого есть компания Chevron.

Стефанишина уточнила, что США не призывали Украину воздерживаться от атак на российскую военную или энергетическую инфраструктуру.

Обращение касалось именно возможного задевания американских экономических интересов.

Трамп: “Золотой век Америки” и заявление о войне

Президент США Дональд Трамп во время обращения к Конгрессу заявил, что страна переживает “золотой век” и вернула себе силу и международный авторитет.

— Наша нация вернулась — большая, лучшая, богаче и сильнее, чем когда-либо прежде, — сказал он.

Трамп также заявил, что его администрация “прилагает все усилия”, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной.

По словам президента США, ежемесячно в войне гибнут тысячи военных, и он стремится достичь мира везде, где это возможно.

Катастрофа F-16 в Турции

В ночь на 25 февраля в провинции Баликесир на северо-западе Турции потерпел катастрофу военный истребитель F-16.

Об этом сообщил губернатор провинции Баликесир Исмаил Устаоглу и Министерство национальной обороны Турции.

Самолет, принадлежавший командованию 9 главной реактивной авиабазы Баликесир, разбился около 00:50 во время выполнения боевого задания.

После потери радиосвязи началась поисково-спасательная операция. Впоследствии были обнаружены обломки самолета. Пилот погиб.

Причины аварии устанавливает специальная комиссия.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1463-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

