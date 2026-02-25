Уночі проти 25 лютого російські війська атакували Дніпропетровську область.

Тим часом на Львівщині сталася смертельна ДТП за участю прокурора, у США пролунали заяви президента Дональда Трампа щодо війни в Україні, а український посол повідомила про демарш Держдепу через атаку дронів по Новоросійську.

У Туреччині ж зазнав катастрофи військовий винищувач F-16.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Дніпропетровщину

У Дніпропетровській області внаслідок ворожих обстрілів одна людина дістала поранення.

Росіяни атакували регіон безпілотниками та артилерією.

Під ударом була Васильківська громада Синельниківського району. Там зайнялися сільськогосподарське підприємство та приватний будинок.

Пошкоджені господарські споруди й автомобіль.

Поранення дістав 61-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також ворог обстріляв Нікополь.

Смертельна ДТП на Львівщині

У Львівській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула дитина, ще одну дитину госпіталізували.

За кермом автомобіля перебував прокурор, його затримали.

Трагедія сталася близько 19:00 поблизу села Смереків Львівського району. За попередніми даними, водій здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів.

Унаслідок отриманих травм 14-річна дівчина загинула на місці події, 9-річного хлопчика доправили до лікарні.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що водія затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Аварія сталася у темну пору доби, водій повертався з роботи. За результатами обстеження, ознак алкогольного сп’яніння не виявили.

За словами Кравченка, батько загиблої дівчини воює на фронті.

Демарш США через атаку дронів по Новоросійську

Посол України у США Ольга Стефанішина повідомила, що отримала демарш від Державного департаменту США після атаки українських дронів на Новоросійськ.

За її словами, українські удари по нафтовому об’єкту РФ у Чорному морі наприкінці 2025 року вплинули на американські інвестиції, які здійснюються через Казахстан.

Йдеться про пошкодження інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму, серед акціонерів якого є компанія Chevron.

Стефанішина уточнила, що США не закликали Україну утримуватися від атак на російську військову чи енергетичну інфраструктуру.

Звернення стосувалося саме можливого зачеплення американських економічних інтересів.

Трамп: “Золота доба Америки” і заява про війну

Президент США Дональд Трамп під час звернення до Конгресу заявив, що країна переживає “золоту добу” та повернула собі силу й міжнародний авторитет.

— Наша нація повернулася — більша, краща, багатша і сильніша, ніж будь-коли раніше, — сказав він.

Трамп також заявив, що його адміністрація “докладає всіх зусиль”, щоб покласти край війні між Росією та Україною.

За словами президента США, щомісяця у війні гинуть тисячі військових, і він прагне досягти миру всюди, де це можливо.

Катастрофа F-16 у Туреччині

зазнав катастрофи У ніч на 25 лютого в провінції Баликесір на північному заході Туреччинивійськовий винищувач F-16.

Про це повідомив губернатор провінції Баликесір Ісмаїл Устаоглу та Міністерство національної оборони Туреччини.

Літак, що належав командуванню 9-ї головної реактивної авіабази Баликесір, розбився близько 00:50 під час виконання бойового завдання.

Після втрати радіозв’язку розпочалася пошуково-рятувальна операція. Згодом було виявлено уламки літака. Пілот загинув.

Причини аварії встановлює спеціальна комісія.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1463-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

